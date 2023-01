Across: Minulý rok bol pre investorov jeden z najhorších

Bratislava 11. januára (TASR) - Minulý rok bol pre investorov jedným z najhorších. Dôvodom bola kombinácia, že klesali akcie aj dlhopisy (s dlhou splatnosťou), a to výrazne. V stredu o tom informovala spoločnosť Across Private Investments na svojej tlačovej konferencii.



Najhoršie skončili kryptomeny (-70 %), technologické akcie, Tesla, no aj akcie vo všeobecnosti. Najhorší rok v histórii zaznamenali aj dlhopisy. V pluse boli Hedžove fondy a zo situácie ťažili komodity, najmä energie, energetické spoločnosti, Warren Buffett a z akcií obranný sektor.



Vlani boli poklesy dvojciferné. Napríklad americké akcie poklesli o 20 % a dlhopisy o viac ako 16 %. Reality klesli o 25 %, globálne štátne dlhopisy klesli o 14 % a zlato neudržalo zisky zo začiatku roka. Akciový trh klesol o 25 %.



Slovenskí investori v druhom pilieri prišli o zhruba 800 miliónov eur. Z 12,5 miliardy, ktoré sú zainvestované v podielových fondoch, sa kleslo na 11,7 miliardy. Slovenskí investori si však už zvykli priebežne investovať a do týchto podielových fondov pritiekli nové investície, viac ako 450 miliónov eur.



Minulý rok mal silnú korekciu, spôsobenú aj vojnou na Ukrajine a následnými protiopatreniami voči Rusku, čo vytlačilo ceny energií do krátkodobých maxím, a veľmi to ovplyvnilo inflačné plány centrálnych bánk. V rámci sťahovania stimulov zvýšili úrokové sadzby najráznejšie v histórii, stiahli peniaze z obehu, a zničili sa teda vízie nadpriemerných ziskov. S predražovaním úverov dopyt spotrebiteľov prirodzene klesal.



Uplynulý rok bol najhorším v histórii pre akciovo-dlhopisového investora. Predtým totiž, keď akcie klesali, dlhopisy väčšinou stúpali a naopak.



"Ani rok 2022 však nebol tak hrozný, ako sa na prvý pohľad možno zdá. Priemerný diverzifikovaný investor (akcie 40 %, dlhopisy 40 %, alternatívy 10 % a realitné fondy 10 %) klesol o -9,7 %," uviedol manažér portfólia spoločnosti Dominik Hapl.



Uplynulý rok bol v poklese, takže je na základe historickej štatistiky 90 % pravdepodobnosť, že trhy sa do štyroch rokov dostanú na nové maximá.