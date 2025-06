Danko: Radšej nech je rozpočet vo výške, v akej je, ako zavádzať dane

Bratislava 17. júna (TASR) - Radšej nech je štátny rozpočet vo výške, v akej je, ako znova zavádzať dane. Uviedol to v utorok na brífingu predseda koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko.



„September bude veľmi horúci, a to súviselo aj s dnešným rokovaním. Ja som dal otázku, aké navýšenie bude treba aj pri tvorbe štátneho rozpočtu, pretože ak budeme hovoriť o navýšení v obrane o 200, 300 miliónov eur, už sme na úrovni 2,3 miliardy eur, a to už nám nepomôžu ani tri transakčné dane,“ povedal.



„Ak máme hlasovať za štátny rozpočet, chceme jasne vedieť, z čoho bude tvorený deficit, kde potrebuje minister financií peniaze. Do dnešného dňa som však nedostal jasnú analýzu ministerstva financií. A ja sa bojím, že ak to takto bude pokračovať, tak bude rozpočet ohrozený a potom bude veľký problém riadenia štátu. Poviem to dnes možno prvýkrát - radšej nech je rozpočet vo výške, v akej je, ako máme znova zavádzať dane,“ dodal Danko.