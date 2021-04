ADB: Ekonomika regiónu Ázie a Tichomoria by mala vzrásť o vyše 7 %

Manila 28. apríla (TASR) - Rast ekonomiky v Ázii a Tichomorí by mal tento rok vzrásť o viac než 7 % napriek pretrvávajúcim dôsledkom pandémie nového koronavírusu. Tie viedli v minulom roku k poklesu hospodárstva. Uviedla to v stredu Ázijská rozvojová banka (ADB).



Ako banka informovala vo výročnej správe, ktorú zverejnila agentúra DPA, ekonomika krajín Ázie a Tichomoria by v roku 2021 mala vzrásť o 7,3 %. V budúcom roku počíta ADB so spomalením tempa rastu na 5,3 %.



V roku 2020 zaznamenal región pokles ekonomiky, aj keď iba mierny. Hrubý domáci produkt (HDP) Ázie a Tichomoria klesol o 0,2 %. Dôvodom boli opatrenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19, ktorá si vo svete vyžiadala viac než 3 milióny obetí.



Situácia v oblasti sa postupne zlepšuje, rizikom sú však nové prípady ochorenia v niektorých krajinách. "Rast v rozvíjajúcich sa ázijských ekonomikách sa postupne zrýchľuje, rizikom sú však nové ohniská ochorenia COVID-19," povedal hlavný ekonóm ADB Jasujuki Sawada.



Okrem ďalších vĺn pandémie nového koronavírusu vývoj ekonomík v Ázii výrazne ovplyvní aj prípadné slabé tempo vakcinácie. Medzi ďalšie riziká patrí podľa ADB zvyšujúce sa geopolitické napätie, ďalej sú to problémy vo výrobe či dlhodobé dôsledky pandémie, medzi ktoré patria napríklad škody spôsobené zatvorením škôl.