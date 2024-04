Ázijská banka zlepšila odhad vývoja rozvíjajúcich sa ekonomík

Manila 11. apríla (TASR) - Ázijská rozvojová banka (ADB) mierne zlepšila odhad vývoja rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík. Reagovala tak na zvýšenie domáceho dopytu vo viacerých krajinách, ktoré vykompenzovalo spomaľovanie tempa rastu čínskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ADB vo štvrtok vo svojom najnovšom výhľade vývoja ázijských ekonomík uviedla, že región by mal tento rok zaznamenať rast na úrovni 4,9 %. V predchádzajúcej prognóze zverejnenej v decembri uvádzala rast o 4,8 %. Zároveň však varovala pred pretrvávajúcimi problémami, ako sú rastúce geopolitické riziká vrátane konfliktu na Blízkom východe, ktoré by mohli narušiť dodávateľské reťazce a infláciu opätovne vyhnať na vysokú úroveň.



Aj po zlepšení prognózy však odhad ADB stále predstavuje spomalenie rastu oproti roku 2023. V tom sa hrubý domáci produkt spomínaného regiónu zvýšil o 5 %. Na rok 2025 banka so sídlom v Manile počíta s rovnakým tempom rastu ako za rok 2024.



Vývoj v regióne bude stále najviac ovplyvňovať Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, ktorá už niekoľko rokov zápasí s krízou v realitnom sektore. V jej prípade očakáva ADB tento rok rast o 4,8 %. Zlepšila tak prognózu vývoja čínskej ekonomiky oproti decembrovému odhadu (4,5 %), tempo rastu však bude stále podstatne slabšie než v roku 2023. Vlani zaznamenala čínska ekonomika rast o 5,2 %.



Na budúci rok však ADB počíta s ďalším oslabením rastu čínskeho hospodárstva. Očakáva, že ekonomika spomalí rast na 4,5 %.



Ázijská rozvojová banka zároveň uviedla, že čo sa týka inflácie, na roky 2024 a 2025 očakáva v regióne spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien. V tomto roku by inflácia mala podľa ADB dosiahnuť 3,2 % a v roku 2025 iba 3 %. Na porovnanie, minulý rok predstavovala miera inflácie v rozvíjajúcich sa ázijských ekonomikách 3,3 %.