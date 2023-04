ADB zlepšila odhad vývoja rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík

Manila 4. apríla (TASR) - Rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky by mali v tomto roku rásť o niečo výraznejším tempom, než naznačoval pôvodný odhad. Uviedla to v utorok Ázijská rozvojová banka (ADB), ktorá upravila svoj odhad smerom nahor najmä v dôsledku výraznejšieho zotavovania čínskej ekonomiky. Na druhej strane, vyhliadky môžu negatívne ovplyvniť riziká vyplývajúce z otrasov v bankovom sektore, dodala ADB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rozvíjajúce sa ekonomiky zahrnujúce krajiny v oblasti Ázie a Tichomoria by mali tento rok vzrásť o 4,8 %, uviedla ADB v najnovšej prognóze vývoja regiónu Asian Development Outlook. V predchádzajúcom odhade z decembra počítala banka s rastom ekonomiky tohto regiónu o 4,6 %. Na porovnanie, v roku 2022 rast dosiahol 4,2 %.



Motorom tohtoročného rastu bude podľa ADB Čína, ktorej ekonomika sa po ukončení vládnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 začala rýchlo zotavovať. ADB očakáva, že druhá najväčšia ekonomika sveta vzrastie tento rok o 5 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom iba o 4,3 %.



"Najvýraznejšiu podporu regiónu predstavuje opätovné otváranie sa Číny," povedal pre Reuters hlavný ekonóm ADB Albert Park. Aj keď čínsky realitný sektor zostáva "určitým problémom," plusy vyplývajúce z nástupu ekonomickej aktivity prevažujú nad mínusmi, dodal Park s tým, že ak sa situácia vráti v krátkom čase do normálu a s tým aj dôvera na trhoch, rast v regióne by mohol prekonať 5 %.



V prípade nezapočítania Číny očakáva ADB rast ekonomiky regiónu o 4,6 %. To znamená výrazné spomalenie tempa rastu oproti minulému roku, v ktorom región mimo Číny zaznamenal ekonomický rast na úrovni 5,4 %.



V rámci jednotlivých subregiónov by najvýraznejší rast v tomto roku mala dosiahnuť oblasť Južnej Ázie, a to o 5,5 %. Ťahúňom by tu mala byť India, kde sa očakáva rast ekonomiky o 6,4 %. Za Južnou Áziou bude podľa odhadov ADB nasledovať Juhovýchodná Ázia s odhadovaným rastom na úrovni 4,7 %.



Aj keď tempo rastu v regióne sa zrýchľuje, ADB upozorňuje na pretrvávajúce riziká. Tými sú najmä turbulencia vo svetovom bankovom sektore a eskalácia vojny na Ukrajine, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu cien komodít. Aj keď banka nepredpokladá, že otrasy na bankovom trhu sa zmenia na rozsiahlu krízu, podľa Parka je potrebné, aby politici "zostali ostražití".



V prospech ekonomiky regiónu sa však vyvíjajú inflačné odhady. ADB predpokladá, že tento rok by inflácia v sledovanom regióne mala dosiahnuť 4,2 % oproti minuloročnej úrovni 4,4 %. V roku 2024 počíta s ďalším spomalením rastu spotrebiteľských cien na 3,3 %. ADB však upozornila, že jadrová inflácia zostáva v prípade niektorých ekonomík vysoká a vyžaduje si dôkladné monitorovanie.