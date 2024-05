ADDS: Počet sporiteľov v treťom pilieri presiahol miliónovú hranicu

Bratislava 20. mája (TASR) - Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje v súčasnosti majetok viac ako 3,7 miliardy eur. V apríli 2024 počet sporiteľov v treťom pilieri presiahol miliónovú hranicu. Informovala o tom Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). Do tretieho piliera vstupujú podľa asociácie najmä ľudia vo veku od 25 do 40 rokov.



"Vnímame to tak, že ľudia na Slovensku si čoraz intenzívnejšie uvedomujú, že výšku budúceho dôchodku a komfort v starobe majú vo vlastných rukách. K svojmu životu pristupujú zodpovedne aj tým, že si sporia v treťom pilieri," povedal Martin Višňovský, prezident ADDS.



Počet účastníkov v systéme doplnkového dôchodkového sporenia rastie podľa neho v ostatných rokoch čoraz vyšším tempom. V uplynulých piatich rokoch tak pribudlo 200.000 účastníkov. V roku 2024 zaznamenávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti mesačne priemerne osemtisíc až deväťtisíc nových zmlúv.



Viac ako 38.000 účastníkov v treťom pilieri aktuálne poberá dôchodkové dávky, pričom od roku 2006 vyplatili správcovia úspor takmer dve miliardy eur.



Hodnota spravovaného majetku v treťom pilieri k 10. máju 2024 presahuje 3,7 miliardy eur. V porovnaní s uplynulým obdobím, keď objem majetku v roku 2018 siahal na métu dve miliardy eur, sa aktuálna hodnota úspor zvýšila o 85 %.



Okrem excelentného zhodnotenia v ostatnom roku prispieva k vyšším úsporám klientov aj postupné znižovanie odplaty za správu majetku v príspevkových doplnkových fondoch. Odplata za správu majetku v roku 2024 je maximálne len 1,05 % z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde.



Nezastupiteľnú úlohu v doplnkovom dôchodkovom sporení majú podľa asociácie zamestnávatelia. "Dobrou správou pre tretí pilier aj zamestnancov je fakt, že príspevky zamestnávateľov na doplnkové dôchodkové sporenie neustále rastú," uviedla asociácia.



ADDS dodala, že aktuálne viac ako trom štvrtinám účastníkov v treťom pilieri, ktorí si v roku 2024 platia príspevky, prispieva aj zamestnávateľ. Ich priemerný príspevok je tak spolu 63 eur mesačne. Suma 63 eur je vyššia ako mesačný príspevok do druhého piliera z priemernej mzdy, čo zvyšuje váhu dobrovoľného sporenia na celkovom dôchodkovom zabezpečení.