Doplnkové dôchodkové spoločnosti reagujú na reformu 3. piliera

Bratislava 6. septembra (TASR) - Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS) síce kladne hodnotí vôľu rezortu práce zvýšiť podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok, prezentované riešenie však považuje za nešťastné. Asociácia kritizuje, že návrh nebol prediskutovaný s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.



"Návrh zákona vo forme, ako bol prezentovaný, zbytočne vytvára dvojkoľajnosť a triešti prostriedky, ktoré by mohli byť investované do zlepšenia existujúceho systému, a vytvára predpoklady na vytváranie ďalších systémov," okomentovala asociácia.



Na jednej strane môže podľa nej liberalizácia systému priniesť nové nápady, ako uchopiť zodpovednosť jednotlivcov za dôchodky, na druhej strane však treba mať neustále na zreteli stabilitu, bezpečnosť a transparentnosť systému, ktorý nemá prežiť štyri alebo osem rokov, ale celý pracovný život človeka.



Asociácia považuje za zavádzajúce a nepodložené tvrdenie, že návrh reformy 3. piliera pozdvihne mieru dobrovoľného sporenia na dôchodok len z dôvodu rozšírenia skupiny možných poskytovateľov. Zároveň varuje, že ide o nekoncepčné riešenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť systém dobrovoľného sporenia na dôchodok.



"Dlhodobo žiadame konštruktívnu diskusiu s rezortom práce, aby sme mohli efektívne obhajovať záujmy takmer 900.000 klientov a pomôcť im, ako aj budúcim dôchodcom na Slovensku dôstojne prežiť dôchodok," dodala asociácia. Správcovia úspor v 3. pilieri preto upozorňujú napríklad na pokles miery náhrady zo základného systému a posilnenie potreby dobrovoľného sporenia na dôchodok.



Asociácia doplnila, že práve 3. pilier je dobrovoľný a vstúpiť doň môže každý, kto je starší než 18 rokov, a kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce.



Reformu 3. piliera predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v pondelok na tlačovej konferencii. Legislatíva mieri do medzirezortného pripomienkového konania a má priniesť nový osobný dôchodkový produkt aj rozšírenie subjektov, ktoré budú môcť tento produkt poskytovať. Novinkou by mala byť aj dôchodková prémia.