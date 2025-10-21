< sekcia Ekonomika
Adidas po silnom 3. štvrťroku zlepšil celoročný výhľad
Podobné čísla za tretí štvrťrok plánuje Adidas zverejniť 29. októbra. Spoločnosť teraz očakáva, že po zohľadnení kurzových vplyvov dosiahne za celý rok nárast tržieb o 9 %.
Autor TASR
Herzogenaurach 21. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas po silných výsledkoch v uplynulom štvrťroku zlepšil svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť teraz očakáva, že dosiahne prevádzkový zisk vo výške dve miliardy eur namiesto pôvodne naplánovaných 1,7 až 1,8 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Revidovaný výhľad odráža aj úspešné kroky zamerané na zníženie dodatočných nákladov spôsobených clami v USA, uviedla spoločnosť v utorok. V treťom štvrťroku obrat po zohľadnení kurzových výkyvov vzrástol o 8 % na 6,6 miliardy eur. Je to najvyšší obrat v histórii spoločnosti za jedno funkčné obdobie, uviedol generálny riaditeľ koncernu Bjrn Gulden. Prevádzkový zisk sa zvýšil z 598 miliónov na 736 miliónov eur.
Podobné čísla za tretí štvrťrok plánuje Adidas zverejniť 29. októbra. Spoločnosť teraz očakáva, že po zohľadnení kurzových vplyvov dosiahne za celý rok nárast tržieb o 9 %. Doteraz vedenie koncernu predpokladalo nárast v rozsahu vyšších jednotiek percent.
