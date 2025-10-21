Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Adidas po silnom 3. štvrťroku zlepšil celoročný výhľad

Na archívnej snímke z 25. októbra 2022 nápis pred predajňou značky Adidas. Foto: TASR/AP

Podobné čísla za tretí štvrťrok plánuje Adidas zverejniť 29. októbra. Spoločnosť teraz očakáva, že po zohľadnení kurzových vplyvov dosiahne za celý rok nárast tržieb o 9 %.

Herzogenaurach 21. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas po silných výsledkoch v uplynulom štvrťroku zlepšil svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť teraz očakáva, že dosiahne prevádzkový zisk vo výške dve miliardy eur namiesto pôvodne naplánovaných 1,7 až 1,8 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Revidovaný výhľad odráža aj úspešné kroky zamerané na zníženie dodatočných nákladov spôsobených clami v USA, uviedla spoločnosť v utorok. V treťom štvrťroku obrat po zohľadnení kurzových výkyvov vzrástol o 8 % na 6,6 miliardy eur. Je to najvyšší obrat v histórii spoločnosti za jedno funkčné obdobie, uviedol generálny riaditeľ koncernu Bjrn Gulden. Prevádzkový zisk sa zvýšil z 598 miliónov na 736 miliónov eur.

Podobné čísla za tretí štvrťrok plánuje Adidas zverejniť 29. októbra. Spoločnosť teraz očakáva, že po zohľadnení kurzových vplyvov dosiahne za celý rok nárast tržieb o 9 %. Doteraz vedenie koncernu predpokladalo nárast v rozsahu vyšších jednotiek percent.
