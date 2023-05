Adidas predá časť obuvi značky Yeezy

Fürth 11. mája (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas predá časť výrobkov značky Yeezy, ktoré sa firme nahromadili v skladoch po ukončení spolupráce s raperom Ye. Časť získaných financií potom plánuje poskytnúť medzinárodným organizáciám. Uviedol to vo štvrtok šéf spoločnosti Björn Gulden.



Firma rieši čo s topánkami značky Yeezy už od októbra minulého roka, keď pre antisemitské výroky ukončila spoluprácu s raperom Ye, pôvodne známym pod občianskym menom Kanye West. Spoločnosti zostali na sklade topánky tejto značky v hodnote zhruba 1,2 miliardy eur. Na trhu medzitým ich cena prudko vzrástla, keďže Adidas výrobu zastavil. V prípade niektorých modelov sa zvýšila na viac než dvojnásobok pôvodnej ceny.



Počas diskusie s investormi v bavorskom meste Fürth Gulden povedal, že firma plánuje časť produkcie značky Yeezy odpredať, zatiaľ sa však nerozhodlo, kedy a ako sa plánovaný predaj zrealizuje. "Chceli by sme časť z tohto tovaru predať. Spálenie výrobkov by nebolo riešením," uviedol Gulden s tým, že peniaze by poskytla medzinárodným organizáciám, ktoré West svojimi komentármi poškodil.