Berlín 16. februára (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia Adidas sa chce zbaviť značky Reebok, ktorej sa nedarí. Nemecký koncern kúpil americkú značku pred 15 rokmi, aby mu pomohla na trhu v USA v konkurenčnom boji s Nike.



Adidas sa rozhodol, že začne s formálnym procesom, ktorého cieľom je vydelenie Reeboku, uviedla v utorok nemecká spoločnosť. Predaj alebo odčlenenie do samostatnej firmy je súčasťou 5-ročného strategického plánu, ktorý Adidas predstaví 10. marca spoločne so zverejnením hospodárskych výsledkov za rok 2020.



Podľa bankového zdroja môže mať Reebok cenu okolo 1 miliardy eur.



"Reebok a Adidas dokážu výrazne lepšie realizovať svoj rastový potenciál, keď budú navzájom nezávislé," uviedol šéf Adidas Kasper Rorsted.



Adidas kúpil Reebok v roku 2006 za 3,8 miliardy USD (3,13 miliardy eur). Investori opakovane požadovali predaj značky pre jej nepresvedčivé výsledky.



Rorsted po nástupe do čela koncernu v roku 2016 spustil ozdravný plán pre Reebok, ktorý síce značke pomohol vrátiť sa k ziskovosti, ale jej výkon naďalej zaostáva za kmeňovou značkou Adidas.



V 3. kvartáli 2020 klesli tržby Reeboku o 7 % na 403 miliónov eur, keď v predchádzajúcom štvrťroku pre pandémiu padli až o 44 %. Adidas v roku 2019 znížil hodnotu Reeboku takmer o polovicu v porovnaní s rokom 2018 na 842 miliónov eur.