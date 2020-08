Adidas sa v 2. kvartáli prepadol do straty

Herzogenaurach 6. augusta (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas oznámil vo štvrtok, že v 3. štvrťroku očakáva oživenie a nárast zisku po tom, ako sa v 2. kvartáli prepadol do straty. Dôvodom bolo zatvorenie obchodov na celom svete v rámci blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Adidas vykázal v období apríl - jún 2020 prevádzkovú stratu vo výške 333 miliónov eur. To je viac ako strata 290 miliónov eur, ktorú očakávali analytici. Tržby sa však znížili o niečo menej, a to o 35 % na 3,58 miliardy eur namiesto na 3,3 miliardy eur, ktoré koncernu predpovedali experti.



Tržby z elektronického predaja pritom vyskočili o 93 % a zostali na veľmi vysokej úrovni, aj keď sa obchody začali znova otvárať.



Strata zahŕňala poplatky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu vo výške približne 250 miliónov eur najmä v dôsledku zvýšenia zásob a opravných položiek v prípade nedobytných pohľadávok. A tiež v dôsledku odpisov v maloobchode a odpisov dcérskej značky Reebok.



Adidas očakáva výrazné zlepšenie predaja v 3. štvrťroku za predpokladu, že nedôjde k žiadnym novým blokádam. Ale upozornil zároveň, že tržby budú nižšie ako v rovnakom období vlani o stredne veľké až vyššie jednociferné percento.



V 3. kvartáli predpovedá prevádzkový zisk od 600 miliónov do 700 miliónov eur. Odmietol však zverejniť výhľad na celý rok.