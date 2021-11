Adidas v 3. kvartáli nesplnil očakávania a zhoršil celoročný odhad

Herzogenaurach 10. novembra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas zhoršil výhľad celoročného zisku po tom, ako za 3. kvartál zaznamenal slabšie než očakávané výsledky. Pod tie sa podľa firmy podpísali problémy v dodávateľskom reťazci a náročné podmienky na čínskom trhu.



Tržby Adidasu očistené o kurzové vplyvy vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 3 % na 5,75 miliardy eur a prevádzkový zisk klesol o 8,5 % na 672 miliónov eur. V obidvoch prípadoch firma zaostala za odhadmi ekonómov, ktorí v priemere počítali s tržbami na úrovni 5,83 miliardy a s upraveným ziskom na úrovni 682 miliónov eur, informovala agentúra Reuters.



Do aktivít spoločnosti nepriaznivo zasiahol opätovný nástup nových prípadov koronavírusu vo Vietname, v dôsledku čoho boli v krajine zhruba na 11 týždňov zatvorené závody. S ťažkosťami zápasí aj konkurenčná spoločnosť Puma, ktorá uviedla, že nepriaznivá situácia bude pretrvávať i na začiatku budúceho roka.



Ako Adidas dodal, obmedzenia v ázijsko-tichomorskom regióne, ale aj zložitá situácia v Číne a komplikácie v dodávateľskom reťazci zoškrtali z objemu tržieb v 3. kvartáli zhruba 600 miliónov eur. V regióne takzvanej Veľkej Číny (zahrnuje aj Hongkong, Macao a Taiwan) klesli tržby Adidasu medziročne o 15 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a "geopolitická" situácia, uviedla firma. Západné značky vrátane Adidasu sa začiatkom tohto roka dostali v Číne do problémov po tom, ako zákazníci začali bojkotovať ich výrobky pre vyhlásenia spoločností, že nebudú nakupovať bavlnu z provincie Sin-ťiang, kde žije ujgurská menšina. Ako dôvod uviedli obavy z porušovania ľudských práv.



Firma v reakcii na kvartálne výsledky zhoršila celoročnú prognózu, čo sa týka prevádzkovej marže a čistého zisku z pokračujúcich operácií. Adidas síce naďalej počíta s prevádzkovou maržou v rozmedzí od 9,5 do 10 %, podľa najnovšieho odhadu by sa však mala pohybovať na dolnej úrovni stanoveného pásma. Rovnaký odhad zverejnila firma aj pri čistom zisku z pokračujúcich operácií. To znamená, že zisk, ktorý by mal podľa pôvodných odhadov dosiahnuť od 1,4 miliardy do 1,5 miliardy eur, by sa mal pohybovať v spodnej hranici pásma.