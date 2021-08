Adidas vykázal za 2. kvartál zisk, zvyšuje výhľad za celý rok vďaka OH

Herzogenaurach 5. augusta (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas vo štvrtok oznámil, že sa v 2. kvartáli dostal z červených čísiel a dosiahol zisk. A zároveň zvýšil prognózy zisku v tomto roku, pretože očakáva väčšie tržby vďaka letným olympijským hrám (OH) a nadchádzajúcej sezóne európskeho a amerického futbalu po zmiernení obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Adidas vykázal za tri mesiace do konca júna čistý zisk 397 miliónov eur po strate 295 miliónov eur vlani v rovnakom období, keď boli tzv. nepodstatné obchody v mnohých častiach sveta počas blokád zatvorené.



Takzvané čisté tržby sa v 2. štvrťroku zvýšili o 51,5 % na 5,08 miliardy eur. Po úprave o kurzové vplyvy vzrástli tržby o 55 %.



Skupina zaznamenala v období apríl-jún lepšie tržby vo všetkých regiónoch okrem Číny, kde sa oproti vlaňajšku znížili o 16 %. Adidas ale pripomenul, že tento pokles odráža silné oživenie jeho predaja v Číne v 2. kvartáli 2020 po zmiernení pandemických opatrení v tejto krajine, ktorá začala svoju ekonomiku otvárať skôr ako iné časti sveta.



Tentoraz však tržby v Európe, na rozdiel od Číny, vzrástli v 2. štvrťroku o 99 % a v Severnej Amerike sa zvýšili o 87 %.



Adidas najnovšie očakáva, že jeho tržby za celý rok stúpnu o 20 % a čistý zisk sa bude pohybovať v pásme 1,4 až 1,5 miliardy eur.



Adidas počíta pritom so zrýchlením predaja v druhej polovici vďaka uvedeniu „radu inovatívnych produktov“ na trh a veľkým športovým akciám.