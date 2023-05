Adidas začne predávať topánky Yeezy koncom mája, bojuje proti rasizmu

Frankfurt nad Mohanom 21. mája (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas začne s predajom časti obuvi značky Yeezy koncom mája. Uviedla to tento týždeň firma s tým, že výťažok z predaja poputuje organizáciám bojujúcim proti rasizmu a antisemitizmu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Adidas ukončil spoluprácu s raperom Ye, pôvodne známym pod občianskym menom Kanye West, v októbri minulého roka. Dôvodom boli jeho antisemitské prejavy v rozhovoroch a na sociálnych sieťach. Spoločnosti potom zostali na sklade topánky tejto značky v hodnote zhruba 1,2 miliardy eur. Na trhu medzitým ich cena prudko vzrástla, keďže Adidas výrobu zastavil a v prípade niektorých modelov vzrástla viac než dvojnásobne.



K organizáciám, ktoré by mali získať peniaze z predaja obuvi značky Yeezy, patria napríklad Liga proti hanobeniu (ADL) či inštitút Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change, ktorého cieľom je boj proti systémovému rasizmu v USA. Na jeho čele stojí Philonise Floyd, brat policajtom zabitého Georgea Floyda. Inštitút sa k informáciám nevyjadril, ADL však krok Adidasu ocenila. Koľko by organizácie z predaja získali, nemecká firma zatiaľ nezverejnila.



Predaj bude prvým dodaním obuvi tejto značky na trh od ukončenia spolupráce Adidasu s Westom pred siedmimi mesiacmi. Vtedajšie rozhodnutie firmy sa výrazne negatívne odrazilo na odhadoch hospodárskych výsledkov spoločnosti, keďže Adidas uviedol, že značka bola dôležitá pre jeho ziskovosť.



Šéf Adidasu Björn Gulden povedal, že najnovšie rozhodnutie je najlepším riešením súčasnej situácie. Dodal, že neskôr by mohla firma pristúpiť k ďalším predajom zo zásob tejto značky, o termínoch sa však zatiaľ nerozhodlo.