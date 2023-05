Adidas žalujú investori za neskoré ukončenie partnerstva s Yeezy

Berlín 1. mája (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas čelí v USA žalobe investorov. Dôvodom je neskoro ukončené partnerstvo so značkou Yeezy, ktorú vlastní americký dizajnér a raper Kanye West. TASR správu prevzala z DPA.



Investori tvrdia, že nemecká firma ukončila partnerstvo neskoro, hoci roky vedela o jeho problematickom správaní. Obvinili tiež Adidas, že neobmedzil finančné straty a neprijal preventívne opatrenia na ich minimalizáciu.



Adidas v roku 2013 podpísal zmluvu s Westom, teraz známym ako Ye, ktorý pre spoločnosť navrhol rad tenisiek pod značkou Yeezy. Tá bola veľmi úspešná. Vlani v októbri však nemecký výrobca ukončil partnerstvo s Westom pre jeho urážlivé a kontroverzné vyhlásenia, vrátane antisemitských príspevkov na sociálnych sieťach.



Adidas v marci vykázal stratu za 4. štvrťrok, najmä pre poplatky súvisiace s ukončením partnerstva so značkou Yeezy. Predpokladá tiež, že nepredané produkty Yeezy znížia v tomto roku 2023 jeho tržby o približne 1,2 miliardy eur a prevádzkový zisk o zhruba 500 miliónov eur.



Žaloba tvrdí, že spoločnosť vedela o pochybnom správaní Westa, pričom vedenie spoločnosti o tom údajne debatovalo už v roku 2018.



Adidas v reakcii na obvinenia a žalobu uviedol, že ide o nepodložené tvrdenia a prijme všetky potrebné opatrenia na svoju obranu.



Pri ukončení zmluvy so značkou Yeezy minulý rok spoločnosť vyhlásila, že netoleruje antisemitizmus a akýkoľvek iný druh nenávistných prejavov, a že komentáre a činy Ye (Westa) boli neprijateľné, nenávistné a nebezpečné, čím porušili firemné hodnoty o rozmanitosti, vzájomnom rešpekte a spravodlivosti.



Adidas začal vyšetrovanie po správach, že Ye vytvoril v spoločnosti toxické prostredie. Raper bol po kontroverzných komentároch nútený zrušiť plánované koncerty a prišiel o lukratívne partnerstvá aj s módnymi značkami GAP a Balenciaga, ako aj s bankou JP Morgan.