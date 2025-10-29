< sekcia Ekonomika
Adidas zaznamenal nárast zisku i tržieb
Čistý zisk Adidas za tri mesiace do konca septembra 2025 vzrástol o 1,9 % na 485 miliónov eur zo 476 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Herzogenaurach 29. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas zaznamenal nárast zisku i tržieb v 3. štvrťroku aj za prvých deväť mesiacov 2025 napriek vplyvu amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk Adidas za tri mesiace do konca septembra 2025 vzrástol o 1,9 % na 485 miliónov eur zo 476 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Zisk na akciu sa zvýšil na 2,58 eura z vlaňajších 2,48 eura/akcia. Prevádzkový zisk vzrástol o 23 % na 736 miliónov eur.
Tržby za 3. štvrťrok stúpli o 3 % na 6,63 miliardy eur zo 6,44 miliardy eur v minulom roku. Za prvých deväť mesiacov 2025 sa tržby Adidas zvýšili o 5,7 % na 18,7 miliardy eur a čistý zisk vyskočil o 52,1 % na 1,3 miliardy eur, pričom zisk na akciu dosiahol 7,04 eura.
Čistý zisk Adidas za tri mesiace do konca septembra 2025 vzrástol o 1,9 % na 485 miliónov eur zo 476 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Zisk na akciu sa zvýšil na 2,58 eura z vlaňajších 2,48 eura/akcia. Prevádzkový zisk vzrástol o 23 % na 736 miliónov eur.
Tržby za 3. štvrťrok stúpli o 3 % na 6,63 miliardy eur zo 6,44 miliardy eur v minulom roku. Za prvých deväť mesiacov 2025 sa tržby Adidas zvýšili o 5,7 % na 18,7 miliardy eur a čistý zisk vyskočil o 52,1 % na 1,3 miliardy eur, pričom zisk na akciu dosiahol 7,04 eura.