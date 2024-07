Adidas zaznamenal rast predbežného prevádzkového zisku na dvojnásobok

Herzogenaurach 17. júla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas oznámil za 2. štvrťrok rast predbežného prevádzkového zisku na takmer dvojnásobok, k čomu prispel aj predaj časti zásob obuvi značky Yeezy. V reakcii na predbežné výsledky zlepšila firma odhad vývoja prevádzkového zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Adidas oznámil, že predbežný prevádzkový zisk dosiahol v 2. štvrťroku tohto roka 346 miliónov eur. Medziročne to predstavuje rast o 96,7 %.



Súčasťou zverejneného zisku je aj 50 miliónov eur, ktoré spoločnosť získala predajom časti zvyšných zásob značky Yeezy. Túto obuv firma dopredáva potom, ako v októbri 2022 ukončila spoluprácu s raperom Ye, pôvodne známym pod občianskym menom Kanye West. Dôvodom boli jeho antisemitské prejavy v rozhovoroch a na sociálnych sieťach. Predaj zvyšných zásob obuvi značky Yeezy očakáva Adidas do konca tohto roka. Nepredpokladá však už, že by sa tento predaj mal podieľať na celkovom zisku.



V reakcii na vývoj prevádzkového zisku Adidas teraz očakáva lepšie výsledky tohto ukazovateľa aj za celý rok. Pôvodne spoločnosť odhadovala celoročný prevádzkový zisk na úrovni približne 700 miliónov eur, teraz predpokladá, že dosiahne zhruba jednu miliardu eur.