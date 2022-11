Adidas zaznamenal za 3. kvartál výrazný pokles zisku

Herzogenaurach 9. novembra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi, oblečenia a doplnkov Adidas oznámil za 3. štvrťrok výrazný pokles zisku, napriek zvýšeniu tržieb o viac než desatinu. Výsledky ovplyvnilo viacero jednorazových nákladov. Firma zároveň výrazne zredukovala svoj odhad zisku za celý rok, pod čo sa podpísalo ukončenie spolupráce s americkým rapperom Ye pre jeho antisemitské výroky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Spoločnosť za 3. kvartál oznámila čistý zisk 347 miliónov eur, čo na akciu predstavuje 1,91 eura. V rovnakom období minulého roka vykázal Adidas čistý zisk 960 miliónov eur (4,94 eura/akcia).



Ešte výraznejšie sa prepadol čistý zisk z pokračujúcich operácií. Dosiahol približne 66 miliónov eur, zatiaľ čo za 3. štvrťrok minulého roka predstavoval 479 miliónov eur. Oproti predbežným údajom to znamená revíziu smerom nadol o takmer dve tretiny, práve v dôsledku ukončenia spolupráce s rapperom Ye, ktorý pôvodne vystupoval pod občianskym menom Kanye West. Firma zrušila spoluprácu 25. októbra.



Tržby pritom medziročne vzrástli o 11 % na 6,41 miliardy eur. Po úprave o kurzové vplyvy rast tržieb dosiahol 4 %. Firma zároveň oznámila, že pozastavenie aktivít v Rusku koncom 1. štvrťroka pre vojnu na Ukrajine znížilo tržby v 3. kvartáli zhruba o 100 miliónov eur.



Rozhodnutie ukončiť spoluprácu s Westom ovplyvní zisk z pokračujúcich operácií za celý rok. Adidas preto upravil príslušnú prognózu smerom nadol približne o 50 %. Tento biznis sa totiž odrážal na výsledkoch spoločnosti najmä vo 4. kvartáli.



Firma teraz očakáva, že čistý zisk z pokračujúcich operácií dosiahne za celý rok približne 250 miliónov eur. V predchádzajúcom odhade z 20. októbra počítala s týmto ziskom na úrovni zhruba 500 miliónov eur. Rast tržieb očistených o kurzové vplyvy by mal dosiahnuť dolnú úroveň jednocifernej stupnice, zatiaľ čo pôvodne Adidas očakával ich rast v strede jednocifernej stupnice. Prevádzková marža by podľa nových odhadov mala dosiahnuť 2,5 %, namiesto pôvodne predpokladaných 4 %.