Výrobca Adidas zhoršil vyhliadky na tento rok

Berlín 6. mája (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas zhoršil tohtoročný odhad vývoja tržieb po tom, ako jeho kvartálne výsledky nepriaznivo ovplyvnili prísne protipandemické opatrenia v Číne. Spoločnosť to oznámila po tom, ako zverejnila výsledky za 1. štvrťrok, v rámci ktorých čistý zisk klesol o takmer 14 % a zisk z pokračujúcich operácií až o 38 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Spoločnosť v piatok informovala, že čistý zisk za 1. kvartál dosiahol 482 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 13,6 %. Čistý zisk z pokračujúcich operácií dosiahol 310 miliónov eur, čo oproti 1. štvrťroku 2021 predstavuje pokles o 38,2 %.



O 38 % klesol aj prevádzkový zisk, pričom dosiahol 437 miliónov eur. Prevádzková marža sa znížila z 13,4 % v 1. kvartáli minulého roka na 8,2 %.



Tržby síce vzrástli, a to o 0,6 % na 5,3 miliardy eur, k miernemu rastu však prispeli kurzové vplyvy. Bez ich započítania zaznamenala firma Adidas pokles tržieb o 3 %.



Výsledky do veľkej miery ovplyvnila situácia na trhu takzvanej Veľkej Číny, ktorá okrem kontinentálnej Číny zahrnuje aj Hongkong, Macao a Taiwan. Tržby na tomto trhu klesli v 1. kvartáli o 35 % a Adidas očakáva, že výrazný pokles zaznamenajú aj za celý rok. Dôvodom sú prísne protipandemické opatrenia v Číne, súčasťou ktorých sú rozsiahle lockdowny.



Spoločnosť preto zhoršila odhad vývoja tržieb očistených o kurzové vplyvy. Pôvodne počítala s ich rastom o 11 až 13 %, teraz uvádza, že rast by mal dosiahnuť dolnú hranicu tohto pôvodne stanoveného rozpätia. Adidas okrem toho zhoršil aj vyhliadky prevádzkovej marže. Pôvodne očakával jej rast na 11 %, teraz počíta s tým, že dosiahne rovnakú úroveň ako v minulom roku, teda 9,4 %.