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Adidas ziskom za druhý kvartál nenaplnil očakávania
Adidas mierne zvýšil svoj výhľad na tento rok a predpokladá rast tržieb o 9 až 10 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas svojím ziskom za druhý kvartál nenaplnil očakávania, keďže jeho výsledky ovplyvnili náklady na marketing počas majstrovstiev sveta vo futbale. Firma za tri mesiace do záveru júna vykázala jadrový zisk v sume 574 miliónov eur. Išlo o jeho medziročný rast, ale zároveň bol o približne 8 % nižší, ako očakávali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Adidas na marketing v druhom štvrťroku minul o 200 miliónov eur viac ako v rovnakom období vlaňajška, čím sa jeho celkové kvartálne marketingové výdavky zvýšili na takmer jednu miliardu eur. Finančný riaditeľ Adidasu Harm Ohlmeyer však uviedol, že vynaložené peniaze sa z dlhodobého hľadiska vyplatia.
Na hospodársky výsledok mali počas apríla až júna vplyv aj vyššie náklady na dopravu a americké clá. Celkové tržby spoločnosti v druhom štvrťroku však vzrástli o 13 % na 6,74 miliardy eur.
Adidas mierne zvýšil svoj výhľad na tento rok a predpokladá rast tržieb o 9 až 10 %. Jeho predchádzajúca prognóza rátala s posilnením tržieb o 7 až 9 %. Spoločnosť potvrdila, že naďalej plánuje v tomto roku dosiahnuť jadrový zisk v objeme 2,3 miliardy eur.
Adidas na marketing v druhom štvrťroku minul o 200 miliónov eur viac ako v rovnakom období vlaňajška, čím sa jeho celkové kvartálne marketingové výdavky zvýšili na takmer jednu miliardu eur. Finančný riaditeľ Adidasu Harm Ohlmeyer však uviedol, že vynaložené peniaze sa z dlhodobého hľadiska vyplatia.
Na hospodársky výsledok mali počas apríla až júna vplyv aj vyššie náklady na dopravu a americké clá. Celkové tržby spoločnosti v druhom štvrťroku však vzrástli o 13 % na 6,74 miliardy eur.
Adidas mierne zvýšil svoj výhľad na tento rok a predpokladá rast tržieb o 9 až 10 %. Jeho predchádzajúca prognóza rátala s posilnením tržieb o 7 až 9 %. Spoločnosť potvrdila, že naďalej plánuje v tomto roku dosiahnuť jadrový zisk v objeme 2,3 miliardy eur.