Adidas zvýšil zisk za rok 2019, s Pumou varuje pred koronavírusom

Berlín 11. marca (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas oznámil za minulý rok rast tržieb aj zisku, zároveň však varoval pred dôsledkami šírenia nového koronavírusu na biznis firmy v tomto roku. Podobné varovanie v súvislosti s novým koronavírusom vydala v stredu aj konkurenčná spoločnosť Puma.



Adidas oznámil, že za minulý rok dosiahol tržby na úrovni 23,64 miliardy eur. Po očistení o kurzové vplyvy to oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 6 %.



Vzrástol aj zisk, pričom čistý zisk z pokračujúcich operácií dosiahol 1,92 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje rast zhruba o 12 %.



Druhý najväčší výrobca športových potrieb na svete predbežne očakáva solídny rast zisku aj tento rok, vzhľadom na očakávané významné športové podujatia, najmä Letné Olympijské hry v Tokiu. Firma však zároveň upozornila, že rýchle šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 môže jej výsledky výrazne ovplyvniť. Tento faktor do svojej tohtoročnej prognózy totiž ešte nezapracovala.



Spoločnosť uviedla, že len za február sa jej aktivita v Číne, odkiaľ sa vírus začal ku koncu minulého roka šíriť, prepadla medziročne o 85 %. "Vypuknutie epidémie malo na náš biznis vo Veľkej Číne (vrátane Hongkongu či Macaa) výrazne negatívny vplyv," povedal generálny riaditeľ Adidasu Kasper Rorsted. "Keďže situácia sa stále vyvíja, nevieme zatiaľ presne stanoviť, aký bude mať nový koronavírus konečný vplyv na tohtoročné finančné výsledky spoločnosti," dodal.



Predbežne firma očakáva, že na kľúčovom čínskom trhu by mala v 1. kvartáli tohto roka zaznamenať tržby o 800 miliónov až 1 miliardu eur nižšie než v 1. štvrťroku minulého roka. Vychádza z toho, že tržby v Číne klesli len za krátke obdobie na konci januára a začiatku februára medziročne o 80 %.



Podobné varovanie o dôsledkoch šírenia vírusu vydal aj konkurenčný výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma. Spoločnosť uviedla, že "nevie ešte kvantifikovať celkové dôsledky šírenia nového koronavírusu na svoj biznis," poukázala však na "tvrdý zásah do jej biznisu v Číne a na ďalších ázijských trhoch".



Navyše, ako Puma dodala, "výrazne sa znížil počet zákazníkov" aj v jej obchodoch v Európe po tom, ako sa nový koronavírus rozšíril na starý kontinent. V dôsledku tejto situácie firma zároveň stiahla svoju pôvodnú prognózu na rok 2020, ktorá vychádzala z toho, že kríza vyvolaná novým koronavírusom bude krátkodobá.