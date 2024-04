Adient ruší pracovné miesta v Európe

New York/Dublin 22. apríla (TASR) - Spoločnosť Adient, dodávateľ sedadiel pre automobilky v pondelok oznámila, že v snahe znížiť náklady reštrukturalizuje svoje podnikanie v Európe. Zníži počet pracovných miest a presunie ich do krajín s menšími nákladmi na pracovnú silu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť nezverejnila, koľkých zamestnancov sa prepúšťanie dotkne, ani do ktorých krajín presúva pracovné miesta.



V septembri 2023 mala spoločnosť Adient po celom svete viac ako 70.000 zamestnancov, pričom približne 42 % z nich bolo v regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA).



Európski výrobcovia automobilov čelia trom problémom - slabému dopytu v dôsledku vyšších nákladov na pôžičky, ktoré odrádzajú od nákupu nových áut, tvrdej konkurencii zo strany čínskych rivalov a vyšším vstupným nákladom, čo stláča ich marže.



Adient dodáva sedadlá niektorým z najväčších európskych výrobcov automobilov vrátane skupín Stellantis, Renault, BMW, Mercedes Benz a Volkswagen, ako aj americkým gigantom Ford a General Motors.



Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku 2023/24, ktorý sa skončil 31. decembra, zasiahli štrajky amerického odborového zväzu v USA, keďže ovplyvnili objemy výroby v USA.



Nové kolo prepúšťania spoločnosti Adient a zvyšné náklady na reštrukturalizáciu sa odhadujú na približne 125 miliónov USD (117,57 milióna eur) v 2. štvrťroku tohto finančného roka.



Spoločnosť očakáva zníženie ročných prevádzkových nákladov o približne 60 miliónov USD do roku 2027.



Adient už začiatkom tohto roka načrtol plán reštrukturalizácie vrátane zníženia počtu zamestnancov o približne 13.000 osôb, ukázala správa pre regulačné úrady za 1. štvrťrok 2023/24.



(1 EUR = 1,0632 USD)