Administratíva J. Bidena investuje do železnice 8,2 mld. USD

Washington 9. decembra (TASR) - Prvé vysokorýchlostné vlaky v USA začnú čoskoro premávať na západe krajiny, čo zníži automobilovú dopravu a emisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Biely dom v piatok (8. 12.) oznámil, že projekt zahŕňa trasu medzi Los Angeles v Kalifornii a metropolou hazardu Las Vegas v Nevade, ako aj spojenie cez Central Valley, teda kalifornské údolie medzi Los Angeles a San Franciscom.



Administratíva prezidenta Joea Bidena plánuje do desiatich veľkých železničných projektov po celej krajine celkovo investovať 8,2 miliardy USD (7,6 miliardy eur). Pochádzajú z infraštruktúrneho balíka v hodnote 66 miliárd USD, ktorý Kongres schválil v roku 2021.



Na spojenie medzi Rancho Cucamonga v Los Angeles a Las Vegas sú určené 3 miliardy USD. Podľa tlačovej správy by mal vlak prekonať 350 kilometrov za niečo vyše dvoch hodín, čo je takmer dvakrát rýchlejšie ako auto. Očakáva sa, že ročne sa trasou prepraví 11 miliónov cestujúcich. Z ciest by tak zmizli milióny áut, čo by ročne znížilo emisie kysličníka uhličitého asi o 400.000 ton.



Ďalšie 3 miliardy USA sa investujú do projektu Central Valley medzi Bakersfieldom a Mercedom, ktorý zlepší spojenie medzi severom a juhom Kalifornie. Vlaky budú na 275-kilometrovom koridore premávať rýchlosťou až 350 kilometrov za hodinu. Bezemisné elektrické vlaky budú poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie. Ďalšie železničné projekty sa plánujú na východe USA vrátane Severnej Karolíny a Virgínie.



(1 EUR = 1,0777 USD)