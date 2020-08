Administratíva po brexite má zdražiť dovoz potravín do Severného Írska

Belfast 8. augusta (TASR) - Dodatočná administratíva a ďalšie byrokratické opatrenia môžu zvýšiť náklady britských supermarketov v provincii Severné Írsko do takej miery, že niektoré z nich to môžu vzdať.



Potraviny v Severnom Írsku môžu od budúceho roka prudko zdražieť. Po brexite budú totiž od 1. januára potrebné vývozné zdravotné osvedčenia pri preprave živočíšnych výrobkov do Severného Írska zo zvyšku Británie. Podľa konzorcia severoírskych maloobchodníkov budú tieto formuláre stáť odhadom 220 eur na produkt, čo môže zvýšiť dodávku kamiónu so širokou škálou produktov o takmer 45.000 eur.



Predstavuje to vážny problém pre väčšinu predajcov potravín v Severnom Írsku vrátane veľkých reťazcov ako sú Tesco či Marks & Spencer, pretože veľká časť dodávok pre ich obchody v Severnom Írsku pochádza zo zvyšku Británie. Keďže ziskové marže seveorískych predajcov potravín sú už aj tak malé, vyššie náklady by mohli prinútiť niektorých maloobchodníkov obrátiť sa provincii chrbtom.



„Ak vás niečo bude stáť peniaze namiesto toho, aby ich zarábalo, nemá zmysel v takomto obchodnom modeli pokračovať, nie?“ povedal Aodhan Connolly, riaditeľ maloobchodného konzorcia. A zároveň, následné zvýšenie cien potravín v regióne zasiahne tamojších obyvateľov, ktorí majú väčšie dlhy a menšie úspory v porovnaní so zvyškom Británie.



Konzorcium preto žiada Európsku úniu (EÚ) a Spojené kráľovstvo, aby vytvorili program „dôveryhodných obchodníkov“ s cieľom zjednodušiť tento proces. To by viedlo k vytvoreniu certifikovaného zrýchleného systému dodávok tovaru, ktorý by mohol prúdiť do provincie rovnako ľahko ako v súčasnosti, počas prechodného obdobia.



Dodatočné papierovanie bude potrebné, pretože Severné Írsko bude na rozdiel od zvyšku Británie aj po 31. decembri 2020 viazané colnými predpismi EÚ. To znamená, že bude musieť uplatňovať normy bloku týkajúce sa potravín, zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva už nebude musieť. Britské firmy tak budú nútené vypĺňať colné vyhlásenia, čo je spojené s rizikom meškania a povedie to k zvýšeniu nákladov.



Podľa spoločnosti Logistics UK minulý rok odišlo z Británie do Severného Írska 425.166 nákladných vozidiel. Malá veľkosť trhu v Severnom Írsku (iba 1,9 milióna spotrebiteľov) pritom znamená, že nie je praktické posielať tam kamióny s veľkým množstvom jedného produktu, aj keď by to bolo z administratívneho hľadiska lacnejšie, ale so širokou škálou výrobkov.