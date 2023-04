Administratíva žiadostí o priame podpory by sa mala zjednodušiť

Bratislava 12. apríla (TASR) - Administratíva žiadostí o priame podpory z EÚ by sa mala zjednodušiť. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu nariadenia vlády SR o pravidlách predkladania žiadostí a pravidlách znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



Návrh nariadenia vlády podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR využíva výhody digitalizácie tým, že na všetku komunikáciu so žiadateľmi sa spravidla využijú elektronické prostriedky. "S cieľom uľahčiť proces predkladania žiadostí sa žiadateľom poskytnú vopred vyplnené formuláre, ktoré obsahujú aktualizované informácie relevantné pre žiadateľov," podčiarkol agrorezort.



Súčasťou opatrení sú podľa MPRV aj systémy potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom, ich odhaľovanie a zaisťovanie ich nápravy.



"Nevyhnutnou súčasťou je uplatňovanie primeraného a účinného zníženia platieb, ak sa kontrolou zistí neplnenie podmienok oprávnenosti alebo iných povinností týkajúcich sa podmienok poskytnutia podpory. Zohľadňuje sa pritom závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie a úmyselnosť zisteného neplnenia podmienok oprávnenosti," dodal rezort pôdohospodárstva.