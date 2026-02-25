< sekcia Ekonomika
Administratíva zostáva najžiadanejšia na trhu práce
Na ponuky z tohto sektora na portáli Profesia tento rok reagovali uchádzači už takmer 180.000-krát.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Administratíva potvrdzuje pozíciu najžiadanejšej oblasti na trhu práce, na ponuky z tohto sektora na portáli Profesia tento rok reagovali uchádzači už takmer 180.000-krát. Najnovšia analýza portálu Platy.sk ukazuje, že hoci ide o magnet pre záujemcov, finančné ohodnotenie naprieč pozíciami vykazuje veľké rozdiely. Informovala o tom v stredu PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Administratíva je dlhodobo jedna z najatraktívnejších oblastí pre uchádzačov a uchádzačky o prácu. Tento rok reaguje na jednu ponuku z administratívy na plný úväzok na portáli Profesia v priemere 72 ľudí, pri práci na diaľku 370. Celkovo tento rok už odoslali uchádzači a uchádzačky 178.600 reakcií na ponuky práce v administratíve.
Najviac ich láka práca recepčných, sekretárok, asistentov či office manažérov. Nejde pritom o oblasť s vysokými mzdami. Analýza dát portálu Platy.sk sa zamerala na finančné ohodnotenie v najatraktívnejšom sektore.
„Priemerný základný mesačný plat administratívnych pracovníkov a pracovníčok je 1350 eur v hrubom. Podobné je to aj v prípade sekretárok, priemerný mesačný zárobok recepčných je 1170 eur. Aj v administratíve sa však dá nadpriemerne zarobiť. Projektoví manažéri a manažérky majú základný mesačný plat v priemere 2450 eur, viac ako 2000 eur zarobia aj koordinátori projektov,“ priblížila Melcerová.
Najviac zarobia zamestnanci na administratívnych pozíciách vo firmách v chemickom priemysle či vo farmaceutickej výrobe. Priemerný základný mesačný plat je viac ako 1800 eur. U zamestnávateľov v informačných technológiách a elektrotechnickom priemysle majú necelých 1700 eur mesačne.
„S výnimkou Bratislavského kraja sú z regionálneho pohľadu len malé rozdiely. Okolo 1300 eur zarábajú zamestnanci a zamestnankyne v priemere na administratívnych pozíciách naprieč krajinou s výnimkou Trnavského a Bratislavského kraja. Priemerný mesačný zárobok v Trnavskom kraji sa pohybuje okolo 1400 eur, v Bratislavskom je na úrovni 1630 eur,“ uviedla Melcerová.
S rokmi praxe stúpa aj plat, no pri dlhoročných pracovníkoch v administratíve analýza veľké rozdiely nezaznamenala. Zamestnanci, ktorí sú na daných pozíciách menej ako rok, zarábajú v priemere 1310 eur mesačne, ich kolegovia so šesť- až desaťročnou praxou 1500 eur. Rovnako sú na tom aj tí, ktorí v administratíve pracujú viac ako desať rokov.
