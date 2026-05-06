Streda 6. máj 2026
Administratívna záťaž rozpočtových pravidiel verejnej správy sa zníži

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) 7. apríla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže pri uplatňovaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v praxi je cieľom návrhu novely tejto právnej normy z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Aplikačná prax podľa predkladateľa ukázala, že schvaľovanie všetkých úprav limitov verejných výdavkov vládou alebo ministerstvom financií spôsobuje nadmernú administratívnu záťaž dotknutých subjektov a kapitol. Na jej zníženie preto navrhol, aby pri vybraných úpravách čiastkových výdavkových limitov bez vplyvu na celkový limit verejných výdavkov nebol potrebný súhlas vlády alebo ministerstva, ale aby boli vykonávané v informačnom systéme MF. „Nastavenie informačného systému ministerstva financií zabezpečuje indikovanie nedodržiavania limitov jednotlivými subjektmi verejnej správy a kapitolami,“ konštatoval rezort.

Navrhol aj vypustenie takých ustanovení, ktoré stratili opodstatnenosť po úprave inštitútu limitu verejných výdavkov, ktorou sa zabezpečilo jeho previazanie na nové európske fiškálne pravidlá. „Ide napríklad o vypustenie možnosti rozpočtovej organizácie prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov, ktoré je vzhľadom na záväznosť limitov verejných výdavkov prakticky nevykonateľné,“ priblížilo ministerstvo.

Súčasťou novely je aj zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe v oblasti viazania rozpočtových prostriedkov. Návrh tiež reaguje na ďalšie skúsenosti a potreby z praxe, ako napríklad nahradenie písomného súhlasu MF pre prijatie úveru alebo pôžičky obchodnou spoločnosťou v zakladateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku písomným oznámením o uzavretí zmluvy o úvere alebo pôžičke. Zo zákona sa má vypustiť rozpočtovanie príjmov a výdavkov príspevkových organizácií z ich podnikateľskej činnosti na samostatných účtoch, musia však zabezpečiť ich analytické sledovanie. V kapitole všeobecná pokladničná správa sa upravuje možnosť rozpočtovať aj výdavky, ktoré sú v čase a výške neisté.

Novela má byť účinná od 1. januára 2027.
