O rekreačných poukazoch sa má rozhodnúť budúci týždeň, tvrdí Doležal

Bratislava 26. augusta (TASR) – Finálne rozhodnutie o tom, či sa bude prijímať úprava rekreačných poukazov a ako bude vyzerať, by malo padnúť budúci týždeň. Myslí si to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Stále sú v hre tzv. rekreačné poukazy, znovu to bola téma na koaličnej rade," priblížil Doležal v súvislosti s končiacou sa letnou sezónou a pomocou pre odvetvie cestovného ruchu. Skonštatoval, že majú dohodu s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO), že mu predloží detaily o tom, aká je sezóna a aké je využitie kapacít v hoteloch a reštauráciách. Na základe toho by mali rozhodnúť. "Verím tomu, že už budúci týždeň prijmeme finálne rozhodnutie či a ako s rekreačnými poukazmi," dodal.



Preplácanie príspevku na rekreáciu za zamestnávateľa by malo byť jedným z opatrení v súvislosti s koronakrízou. Doležal ešte začiatkom júla ubezpečil, že sa budú môcť preplácať aj spätne.