Doležal: Kompenzácia v súvislosti s omeškaním štátu môže byť aj nulová

Bratislava 30. júna (TASR) – Štát získal pred arbitrážnym senátom so zhotoviteľom D4/R7 dôležité víťazstvo. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Pri omeškaní zo strany štátu sa bude prihliadať aj na to, či koncesionár mohol so stavbou ďalej postupovať.



Rozhodnutie arbitrážneho senátu podľa neho hovorí o situáciách, keď koncesionár, respektíve nezávislý dozor, povie, že sa štát oneskoril, a nárokuje si milióny eur za omeškanie. Ide o omeškanie so stavebnými povoleniami v súvislosti s D4/R7.



„Rozhodnutie senátu bolo o tom, že bez ohľadu na to, že sme sa omeškali, poďme sa baviť o tom, o koľko sme sa reálne omeškali a či koncesionár mohol postupovať a pripravovať stavbu a robiť iné prípravné práce," priblížil.



Toto rozhodnutie je podľa neho precedentné. „Týka sa aj budúcich kompenzačných udalostí v súvislosti s križovatkou napríklad D1/D4, kde opäť budeme v omeškaní, ale na konci dňa možno ani v žiadnom omeškaní nebudeme," dodal s tým, že kompenzačná udalosť v konečnom dôsledku môže byť aj nulová.