A. Doležal: Minimálne do pondelka sa môže lyžovať všade

Bratislava 4. decembra (TASR) - Minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská, keďže hlavný hygienik zatiaľ nebol požiadaný o to, aby vydal vyhlášku a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nevie regulovať, otvárať či zatvárať tieto strediská. Pred piatkovým mimoriadnym rokovaním vlády to vysvetlil šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Reagoval tak na kritiku, prečo sa na Donovaloch aktuálne môžu ľudia lyžovať.



"Objavili sa medializované informácie, interpretujú situáciu trochu skreslene," podotkol minister na margo kritiky, že na Donovaloch sa lyžuje napriek tomu, že on sám ohlásil zatváranie lyžiarskych stredísk. "Je to veľmi zle interpretované," upozornil Doležal s tým, že všetky lyžiarske strediská, ktoré dnes majú na to podmienky, môžu byť stále otvorené.



"Ministerstvo dopravy a výstavby nevie regulovať, otvárať alebo zatvárať strediská. Otvorili Donovaly, ak by mohla, môže otvoriť aj Jasná alebo Lomnica, to je v tejto chvíli úplne jedno," zdôraznil Doležal. Pripomína, že ako informoval aj vo štvrtok (3. 12.), konzíliu odborníkov predložil materiál s postupom, za akých okolností by bolo možné ponechať strediská otvorené, o ktorom budú rokovať v piatok na pandemickej komisii.



"Čiže otvorené môže mať ktokoľvek, nie len Donovaly," dodal minister. Ako podotkol, na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny. "Komisia má odporúčací charakter pre krízový štáb, resp. vládu SR," uviedol Doležal s tým, že status quo je momentálne taký, že minimálne do pondelka lyžiarske strediská fungujú.



"Momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk," zopakoval Doležal s tým, že jediný, kto to dokáže obmedziť, je hlavný hygienik. Cieľom rezortu dopravy je podľa jeho slov nechať otvorené strediská, ale za sprísnených podmienok. "Aby tam bol organizovaný poriadok a nie neorganizovaný chaos. My dávame jasné pravidlá, je to postavené na testovaní, nosení rúšok, dodržiavaní odstupov, zatvorených reštauráciách, a tak ďalej," uzavrel Doležal.