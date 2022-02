A.Doležal: NDS môže spustiť súťaž na etapu severného obchvatu Prešova

Bratislava 23. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok (24. 2.) vyhlási súťaž na druhú etapu severného obchvatu Prešova. Ohlásil to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v súvislosti so schválením aktualizovaného harmonogramu cestnej infraštruktúry, ktorý podľa neho umožní spúšťanie verejných obstarávaní.



Doležal priblížil, že uznesenie vlády ukladá úlohu ministrovi dopravy, aby podľa harmonogramu staval, a tiež ministrovi financií, aby v rámci možností rozpočtu verejnej správy na tieto cesty aj vynaložil prostriedky. To je podľa neho dôležité pre obstarávateľov, ako je NDS alebo Slovenská správa ciest (SSC), aby sa mohli pri obstarávaniach oprieť o finančné krytie. O tento dokument sa tak môže oprieť aj SSC pri vyhlasovaní verejných obstarávaní na obchvaty Šale, Holíča či Prievidze alebo pri opravách mostov na cestách prvej triedy.



Aj vďaka tomuto uzneseniu tak podľa ministra dopravy môže NDS spustiť súťaž na druhú etapu severného obchvatu Prešova na R4. "Tento úsek nadväzuje na prvú etapu a tunel Bikoš, ktorý by mal byť odovzdaný rádovo o rok," dodal Doležal. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa jeho slov 260 miliónov eur.



"Prešovčania na tento moment veľmi dlho čakali a som rád, že konečne prišiel. Bude to, samozrejme, ešte trvať pár rokov, kým bude obchvat hotový, ale po dnešku sme k nemu o veľký krok bližšie," podotkol po schválení harmonogramu na vláde poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Lukáč (Sme rodina).



Poslanec NR SR Miloš Svrček (Sme rodina) zároveň poznamenal, že druhá etapa severného obchvatu Prešova na R4 je súčasťou dôležitého medzinárodného koridoru Via Carpatia, rovnako ako obchvat Košíc na R2. "Som rád, že tak, ako sa podarilo minulý týždeň schválením novely zákona o verejnom obstarávaní pohnúť s košickým obchvatom, sa dnes vďaka harmonogramu pohlo aj s tým prešovským. Zároveň kvitujem, že sa momentálne rieši aj pokračovanie diaľnice D1 na Zemplín," skonštatoval Svrček.



Vláda v stredu schválila aktualizáciu indikatívneho harmonogramu projektov cestnej infraštruktúry. Materiál predložil na rokovanie minister dopravy, ktorý tvrdí, že harmonogram je kľúčový, lebo sa oň opiera vyhlasovanie verejných obstarávaní.