Doležal: Nedostatok stavebného materiálu ovplyvňuje štátne zákazky

Bratislava 29. septembra (TASR) – Stavebný sektor sa už mesiace borí so stúpajúcimi cenami komodít, firmy oslovujú štát so žiadosťou o pomoc a dofinancovanie stavieb. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ubezpečuje, že ani tieto problémy nezabrzdia prípravu nových investičných projektov.



Pri veľkých štátnych zákazkách sa však môžu výsledné ceny zvyšovať aj o 15 – 20 %. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



„Zotavovanie sa z pandémie prináša pre stavebný sektor mimoriadne náročné výzvy. Nedostatok materiálu už teraz reálne ovplyvňuje nielen verejné, ale aj súkromné zákazky," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa informácií od stavebníkov je aktuálne situácia na trhu s komoditami mimoriadne komplikovaná. Niektoré suroviny sú prakticky vykúpené, pri iných rastie cena v desiatkach až stovkách percent.



„Máme rozostavaných viac ako 70 kilometrov diaľnic a zhotovitelia nás žiadajú zvýšiť zmluvné ceny z dôvodu situácie na trhu komodít. Zhotovitelia nemôžu realizovať práce v pôvodne zazmluvnených cenách," zhodnotil situáciu predseda Predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa. Práve NDS má aktuálne v súvislosti so zvýšenými cenami materiálov od stavebníkov „na stole" požiadavky na úrovni 40 miliónov eur.



Ministerstvo dopravy zdôraznilo, že je v ich záujme nájsť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre štát aj pre stavebníkov a zároveň by bolo v medziach zákona. NDS už má návrh metodiky posudzovania nárokov, ku každému bude pristupovať individuálne.



Doležal ubezpečil, že ani súčasné problémy s materiálmi nezabrzdia prípravu nových veľkých infraštruktúrnych projektov.



„História ukázala, že najlepšou cestou z akejkoľvek krízy sú masívne investície. My sme na ne aj vďaka harmonogramu pripravení lepšie ako kedykoľvek predtým, projektovanie sa totiž bude prvýkrát v histórii riadiť výlučne dátami a analýzami," dodal.