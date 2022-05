A.Doležal: Pri raste stavebných materiálov bude riešenie dodatkami

Bratislava 5. mája (TASR) – Zdražovanie stavebných materiálov a jeho vplyv na existujúce zmluvy by sa mal vyriešiť v najbližších týždňoch. Obstarávateľ by mohol uzatvoriť so zhotoviteľom dodatok z titulu nepredvídateľných okolností až do výšky 50 % zmluvnej ceny. Počas štvrtkového vysielania na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Upozornil, že ide len o rámec, kam sa dá ísť.



Aktuálna situácia je podľa Doležala bezprecedentná, týka sa kombinácie vplyvu ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine. "Máme jasný vplyv týchto dvoch nepredvídateľných udalostí na rast cien materiálov," skonštatoval.



Výsledok diskusie aj s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) o tomto probléme v prípade už existujúcich zmlúv podľa neho zahŕňa riešenie v podobe možnosti uzatvoriť so zhotoviteľom dodatok z titulu nepredvídateľných okolností až do výšky 50 % zmluvnej ceny. "To ale neznamená, že s každým jedným zhotoviteľom budeme teraz uzatvárať dodatok na 50 %," upozornil minister s tým, že bude právny titul na uzatvorenie dodatku.



Rezort dopravy bude spolu s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) medzitým robiť jasnú metodiku posudzovania jednotlivých nárokov. Zmluvní partneri budú musieť ukázať, za čo nakupovali. "Máme aj referenciu, referenciou budú štatistické dáta nášho štatistického úradu, pravdepodobne ho ale obohatíme aj o dáta z okolitých krajín, keďže náš trh je relatívne malý a mohli by byť na ňom aj anomálie," priblížil Doležal. Do referencie budú pravdepodobne zahŕňať aj vývoj cien napríklad v rámci V4 a Rakúska.



"Vyzerá to tak, že v najbližšej dobe bude možné sa začať baviť o podpise dodatkov k zazmluvneným cenám," myslí si Doležal. ÚVO podľa neho nemôže len tak vydať metodické usmernenie, ktoré by hovorilo o tom, ktorý paragraf použiť na vplyv pandémie a vojny, ale potrebuje sa kryť aj zo strany Európskej komisie (EK).



O tejto téme sa minister rozprával aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), ktorý podľa Doležala prisľúbil, že tému otvorí aj so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou. "Keď nám Komisia odobrí alebo vydá usmernenie, všetky národné orgány, počnúc ÚVO, prijmú príslušnú úpravu alebo metodické usmernenie," dodal minister dopravy.



V prípade budúcich obstarávaní je už podľa neho hotový valorizačný vzorec, ktorý odkonzultovali aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska. "Ten valorizačný vzorec je nový a presne bude zohľadňovať rast cien špecifických stavebných materiálov," ozrejmil Doležal.