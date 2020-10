Doležal riešil s vedením železníc zlepšenie komfortu cestujúcich

Bratislava 2. októbra (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) absolvoval v piatok pracovnú cestu vlakom južnou trasou Bratislava – Zvolen – Košice. S vedením železníc riešil aj možnosti zlepšenia komfortu cestujúcich južnou trasou, napríklad formou zavedenia občerstvenia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Doležal v rámci pracovnej cesty diskutoval so všetkými troma riaditeľmi železničných firiem, teda so šéfom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a ZSSK Cargo. "Spoločne sa zaoberali možnými riešeniami aktuálneho stavu slovenských železníc a plánmi, ktoré nás na železniciach čakajú," ozrejmil odbor komunikácie MDV. Minister a generálni riaditelia sa zhodli, že železnice sú prioritou v doprave, a to aj v súvislosti s plánom obnovy, v ktorom EÚ vyžaduje takzvané zelené riešenia.



Riaditelia ZSSK aj ŽSR Doležalovi podľa jeho slov prisľúbili, že južný úsek skvalitnia. "Chceme zvýšiť komfort cestovania, priniesť občerstvenie, prípadne nejaké špeciálne vozne pre deti a podobne. Takže určite budeme infraštruktúru aj vozový park modernizovať," priblížil na sociálnej sieti.



Spoločne s ministrom sa vlakom na trase Bratislava – Zvolen – Košice previezol aj predseda strany SPOLU Juraj Hipš. Táto trať podľa neho trpí viacerými nedostatkami. "Aj napriek tomu, že bol vo vlaku pán minister, išli sme ako vždy. Meškali sme pol hodinu, stáli sme v poli a mali zabalenú desiatu. Káva žiadna," skonštatoval Hipš, ktorý ocenil, že to nebola zinscenovaná propagačná jazda. Podotkol, že chápe, že za zlý stav železníc nemôže nový minister. Očakáva však, že ministerstvo predloží reálny plán, ako veci zlepšiť.