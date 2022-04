A.Doležal: Takto majú hotely žiadať o príspevok na ubytovanie utečenca

Bratislava 6. apríla (TASR) – Hotely a penzióny môžu žiadať o príspevok na ubytovanie utečenca z Ukrajiny. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu počas živého vysielania na sociálnej sieti priblížil, ako majú hotelieri postupovať. Podrobné informácie sú zverejnené aj na webovej stránke www.mindop.sk/lex-ukrajina.



Na stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR je zverejnený vzor zmluvy aj s prílohami. "Treba si stiahnuť zmluvu, treba ju vyplniť, vytlačiť, podpísať, poslať na ministerstvo, na základe toho vznikne zmluvný vzťah rámcového charakteru," opísal Doležal.



Rezort dopravy pošle podpísanú zmluvu späť hotelierovi a následne bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv. V žiadosti o príspevok má hotelier vypísať konkrétne mená odídencov, ktorí majú štatút dočasného útočiska. Ďalej treba podľa ministra doložiť všetky potrebné doklady a poslať ich na ministerstvo, ktoré to musí skontrolovať. "Následne budeme posielať príslušnú úroveň tohto príspevku," skonštatoval.



Dodal, že nateraz sa to bude robiť "papierovo". Keď bude implementovaný elektronický formulár na slovensko.sk, verí, že sa bude dať žiadať o príspevok aj elektronicky. "Spraviť toto elektronicky na slovensko.sk bude trvať ešte niekoľko týždňov, čiže nechceli sme čakať," spresnil.



Ubytovacie zariadenia môžu dostať na ubytovanie odídenca z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom príspevok 7,70 eura za jednu noc. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov, dostanú príspevok 3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca. Vyplýva to z nariadenia z dielne ministerstva dopravy, ktoré 30. marca schválila vláda.