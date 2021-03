A.Doležal: Tušíme,prečo vláda riešila len body bez vplyvu na rozpočet

Bratislava 12. marca (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽANO) v úvode rokovania vlády požiadal ministrov, aby sa v piatok zaoberali len bodmi, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Uviedol to po zasadnutí vládneho kabinetu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Skonštatoval, že "asi všetci tušíme", prečo sa tak stalo.



"Na začiatku rokovania vlády sme boli všetci ministri požiadaní, aby sme dnes predkladali iba body, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet," priblížil Doležal. Podľa jeho slov o to požiadal premiér, pričom to nijako konkrétne nešpecifikoval. "Medzi riadkami asi všetci tušíme, prečo takéto body neboli na rokovaní vlády, respektíve, prečo sme boli požiadaní, aby sme ich stiahli," naznačil minister dopravy.



Na zasadnutí vlády podľa neho už "bola aj lepšia atmosféra", dodal však, že rokovanie bolo veľmi pragmatické. Poznamenal, že koaličná kríza sa na zasadnutí kabinetu nepreberala.



Odložený bol aj návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorým sa mal umožniť vznik schém pomoci pre oblasť cestnej dopravy. Doležal zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby to stihol predložiť na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. "Verím, aspoň za svoje body som presvedčený, že prídu na rad najneskôr v stredu na štandardnom rokovaní vlády," dodal.