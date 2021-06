A.Doležal: V prípade tendra na mýtny systém vzniesol uchádzač námietku

Bratislava 16. júna (TASR) – Jeden z uchádzačov v mýtnom tendri sa obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) s námietkou, ktorá sa týka vlastníckych práv. Uviedol to v stredu po rokovaním vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ubezpečil, že termíny sa napriek tomu stíhajú.



"My sme totiž to mýto nastavili tak, aby sme sa nedostali do tzv. 'vendor locku' a jeden z týchto uchádzačov to namieta. A keďže sme chceli uistiť všetkých ostatných uchádzačov, že prebieha konanie na ÚVO, tak sme sa rozhodli predĺžiť lehotu," priblížil Doležal.



Súčasťou druhej súťaže na zákaznícke služby je aj dodávanie OBU (on-board unit) jednotiek. "Tam máme naozaj objektívne 'covidovo-suezové' dôvody. Viacerí uchádzači nás požiadali, aby sme predĺžili lehotu v súvislosti s nedostatkom mikročipov na tieto on-board unit jednotky," ozrejmil minister.



ÚVO pre TASR potvrdil, že vedie konanie o námietkach k zákazke vyhlásenej Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. "Úrad k dnešnému dňu nevydal rozhodnutie v predmetnom konaní. Úradu bolo doručené odborné stanovisko potrebné pre posúdenie navrhovateľom namietaných skutočností a pre vydanie rozhodnutia vo veci," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Úrad avizoval, že bude informovať o svojom rozhodnutí, keď mu to právny stav veci dovolí.