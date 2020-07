Doležal: Výstavba 2.profilu tunela Branisko sa predpokladá na rok 2025

Bratislava 12. júla (TASR) – Vzhľadom na aktuálny stav prípravy sa predpokladá najskorší možný termín začatia výstavby druhého profilu tunela Branisko v roku 2025. V rámci tradičnej Hodiny otázok v parlamente to vo štvrtok (9. 7.) uviedol vo svojej odpovedi minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa neho v súčasnosti pripravuje na stavbu diaľnice D1 Beharovce – Branisko, druhý profil súťažné podklady na verejné obstarávanie na výber spracovateľov dokumentácie. Termín vypracovania dokumentácie na územné rozhodnutie predpokladá v druhom štvrťroku 2022.



"Skutočný termín realizácie stavby diaľnice D1 Beharovce – Branisko, druhý profil bude stanovený na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a tiež po zohľadnení možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na prípravu a výstavbu," podotkol. Súčasne dodal, že podľa toho, kde druhý profil tunela Branisko bude, sa bude dať odhadovať, v akom časovom rámci by mohol byť druhý profil dokončený.



Zároveň pripomenul, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spolu s Ministerstvom financií (MF) SR a Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) pripravuje zoznam investičných priorít, ktorý bude kľúčovým a záväzným dokumentom pre plánovanie a výstavbu cestných, železničných a diaľničných úsekov. "Na základe tohto zoznamu aj s časovým a finančným harmonogramom budeme na MDV SR pokračovať v realizácii projektov," spresnil Doležal v odpovedi.



Identifikované potrebné a návratné projekty majú byť zoradené podľa dopravnej potreby a v súlade so strategickými cieľmi, zohľadňovať sa má aj pomer prínosov a nákladov. "Projekty, ktoré riešia kritickú dopravnú situáciu, či už z hľadiska intenzity dopravy, strategického významu alebo technického stavu danej cesty s najvyššou spoločenskou návratnosťou a najväčším prínosom k naplneniu strategických cieľov, by mali byť realizované ako prvé. Pokiaľ sú pripravené, samozrejme, dokumenty," dodal minister dopravy.



Na zoznam priorít bude nadväzovať harmonogram, ktorý slúži na plánovanie, monitorovanie a verejné odpočtovanie prípravy projektov. "Ten proces konzultácií alebo prípravy toho rebríčka priorít, v akom poradí by sa mali tie investície robiť, ministerstvo dopravy s ÚHP už na tom aktívne pracujú," skonštatoval.