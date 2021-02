Doležal: Z plánu obnovy môžeme dostať 100 miliónov eur na cyklodopravu

Bratislava 12. februára (TASR) - Do segmentu dopravy dostalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v rámci národného plánu obnovy aj 100 miliónov eur na cyklodopravu. Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtkovom (11. 2.) livestreame na sociálnej sieti. Zdôraznil, že dokument ešte nie je úplne schválený, preto sumy, ktorými bude rezort disponovať, ešte nie sú isté.



"Plus mínus v tých limitoch, ktoré sme avizovali na jeseň, sme aj zostali," podotkol minister Doležal za svoj rezort na margo nových zmien v národnom pláne obnovy a odolnosti s tým, že na železničnú infraštruktúru by malo ísť 600 miliónov eur. Ide o investície najmä na rekonštrukciu, elektrifikáciu a dispečerizáciu tratí, čiže sú to infraštrukturálne projekty. Rezort v rámci plánu obnovy vôbec nepočíta s investíciami do vozového parku.



V rámci cyklodopravy by spomenutých 100 miliónov eur malo byť minutých na reálne budovanie cyklotrás. "Cyklodoprava môže hrať významnú rolu v multimodalite," podotkol minister. Cyklotrasy chce rezort budovať aj v koordinácii s výstavbou, respektíve modernizáciou ciest prvej triedy alebo pri budovaní diaľnic. "Dobrým príkladom je D3, tam upravujeme projekt na Kysuciach tak, aby zohľadňoval potreby cyklotrasy. Aj týmto vyzývam samosprávy, pripravujte sa na to, že tá schéma tu bude a budeme vedieť čerpať na to prostriedky," uviedol Doležal s tým, že o to dôležitejšie je mať pripravené projekty.



Ako dodal minister, v rámci plánu obnovy je pre segment dopravy vyčlenených aj 50 miliónov eur na elektromobilitu. "Viem si z toho predstaviť čerpať elektroautobusy alebo teda najmä elektromobilitu v zmysle verejnej dopravy," vysvetlil Doležal.



Doležalov rezort by mal dostať aj balík 200 miliónov eur na obnovu budov. "V našom prípade sa to bude pravdepodobne týkať obnovy verejných budov. Budem robiť všetko pre to, aby tam mohli byť aj budovy Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), najmä železničné stanice," avizoval minister. Ako podotkol, v rámci plánu obnovy vidí príležitosť financovať aj rekonštrukciu bratislavskej hlavnej stanice.