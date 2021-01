Doležal: Eurofondy na Dunajbus sme poskytli na riešenie koronakrízy

Bratislava 6. januára (TASR) – Ak by sa projekt verejného lodného dopravcu ukázal ako efektívny, minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) pripustil, že sa o ňom môže diskutovať. Zdôraznil, že dôležitá bude hodnota za peniaze a celospoločenský prínos.



V prípade verejného lodného dopravcu si Doležal podľa vlastných slov nechá poradiť od analytikov a ich nezávislých prepočtov. "Zdroje z aktuálnych eurofondov na tzv. Dunajbus sme poskytli na riešenie následkov koronakrízy," ozrejmil. Ak by sa však podľa neho v budúcom programovom období ukázal tento projekt ako efektívny a budú zdroje na jeho realizáciu, môže to byť téma.



Novelou zákona, ktorá je účinná od 1. januára 2020, sa vytvorili právne podmienky na zavedenie výkonov vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Zadefinovali sa tiež podmienky pre verejných dopravcov, ktorí budú vysúťažení na účel výkonu verejnej osobnej lodnej dopravy.