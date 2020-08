ADP: Zotavovanie trhu práce v USA sa v júli prudko spomalilo

New York 5. augusta (TASR) - Rast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa v júli prudko spomalil. Počet pracovných miest v súkromnom sektore sa v júli zvýšil len o 167.000 po revidovaných 4,314 milióna v predchádzajúcom mesiaci, ukázala správa inštitútu ADP a firmy Moody’s Analytics.



Ekonómovia počítali s 1 miliónom nových pracovných miest v súkromnom sektore. To signalizuje, že tempo, ktorým firmy nahrádzali prepustených zamestnancov, sa prudko spomalilo.



Jedinou pozitívnou správou bola výrazná revízia za jún (z pôvodne uvádzaných približne 2,4 milióna) smerom nahor. Súkromný sektor však ani po výraznom júnovom zvýšení a májovom náraste o 3,34 milióna pracovných miest ani zďaleka nezmazal stratu 19,7 pracovných miest z marca a apríla, keď boli veľké časti ekonomiky uzavreté z dôvodu karanténnych opatrení prijatých na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



"Zotavovanie trhu práce sa v júli spomalilo," uviedla jedna zo šéfok inštitútu ADP Ahu Yildirmazová. Dodala, že sa to týkalo firiem všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov.