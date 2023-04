Adrian: Koniec jadrových elektrární v Nemecku poškodí biznis

Berlín 11. apríla (TASR) - Blížiaci sa koniec prevádzky zvyšných jadrových elektrární v Nemecku povedie k zhoršeniu dodávok a zvýšeniu cien elektrickej energie, varoval v utorkovom vydaní denníka Rheinische Post šéf Združenia nemeckých priemyselných a obchodných komôr (DIHK). Informovala o tom agentúra DPA.



Aj keď ceny plynu, ktoré pred vyše rokom po útoku Ruska na Ukrajinu vyskočili na rekordné úrovne, v posledných mesiacoch výrazne klesli, "Nemecko ešte stále nie je za vodou," povedal pre Rheinische Post prezident DIHK Peter Adrian. "Napriek nižším cenám plynu zostávajú ceny energií pre väčšinu nemeckých firiem vysoké. Musíme robiť aj naďalej všetko pre to, aby sme dodávky elektrickej energie zvyšovali, a nie ich ešte viac obmedzovali," uviedol s tým, že ináč v najbližších mesiacoch hrozí ďalší výrazný rast cien energií.



Adrian dodal, že zvyšné tri jadrové elektrárne by "mali zostať v prevádzke až do konca krízy". Na základe rozhodnutia vlády im však zostávajú už iba posledné dni. Ich ukončenie je naplánované na sobotu 15. apríla.



Pôvodne Berlín stanovil ukončenie využívania jadrovej energie v krajine do konca roka 2022, keď predchádzajúca vláda Angely Merkelovej reagovala na haváriu jadrovej elektrárne v japonskej Fukušime v roku 2011. V reakcii na vypuknutie vojny na Ukrajine začiatkom minulého roka a problémy s dodávkami plynu z Ruska však Berlín rozhodol, že zvyšné jadrové elektrárne zostanú v prevádzke do polovice apríla tohto roka.