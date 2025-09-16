< sekcia Ekonomika
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť predĺžila spoluprácu s MAAE
JAVYS je štátna spoločnosť zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) predĺžili pôsobenie spoločného Centra spolupráce aj na roky 2025 - 2029. Rozhodnutie nadväzuje na úspešné pôsobenie v rokoch 2021 - 2025, počas ktorého JAVYS aktívne prispievala k rozvoju odborných kapacít v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom. Informoval o tom Peter Podstupka, manažér komunikácie JAVYS.
„Predĺženie pôsobenia Centra spolupráce JAVYS a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je dôkazom, že naša spoločnosť si vybudovala pevné postavenie v medzinárodnej komunite. Potvrdzuje to nielen odbornosť našich zamestnancov, ale aj vysokú úroveň technológií a procesov, ktoré v oblasti vyraďovania a nakladania s jadrovým ‚dedičstvom‘ Slovenska uplatňujeme,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti JAVYS Peter Gerhart.
„Táto spolupráca zároveň prináša významné benefity pre našu krajinu - od posilnenia odborných kapacít až po zvyšovanie dôveryhodnosti Slovenska na globálnej úrovni,“ dodal Miroslav Obert generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS.
Podstupka spresnil, že oficiálny akt podpisu dohody sa uskutočnil 16. septembra v sídle MAAE vo Viedni počas 69. zasadnutia Generálnej konferencie MAAE. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili vrcholní predstavitelia JAVYS, MAAE, Úradu jadrového dozoru SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalší významní hostia z domácej i medzinárodnej jadrovej komunity.
V rokoch 2025 - 2029 sa Centrum spolupráce zameria na organizovanie odborných seminárov a workshopov, poskytovanie stáží pre zahraničných expertov, prípravu odborných príspevkov do medzinárodných databáz a realizáciu tematických prezentácií. Cieľom je posilňovať výmenu know-how, podporovať vzdelávanie odborníkov a ďalej zvyšovať medzinárodnú kredibilitu Slovenska v oblasti jadrovej energetiky a vyraďovania.
JAVYS je štátna spoločnosť zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj SR.
„Predĺženie pôsobenia Centra spolupráce JAVYS a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je dôkazom, že naša spoločnosť si vybudovala pevné postavenie v medzinárodnej komunite. Potvrdzuje to nielen odbornosť našich zamestnancov, ale aj vysokú úroveň technológií a procesov, ktoré v oblasti vyraďovania a nakladania s jadrovým ‚dedičstvom‘ Slovenska uplatňujeme,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti JAVYS Peter Gerhart.
„Táto spolupráca zároveň prináša významné benefity pre našu krajinu - od posilnenia odborných kapacít až po zvyšovanie dôveryhodnosti Slovenska na globálnej úrovni,“ dodal Miroslav Obert generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS.
Podstupka spresnil, že oficiálny akt podpisu dohody sa uskutočnil 16. septembra v sídle MAAE vo Viedni počas 69. zasadnutia Generálnej konferencie MAAE. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili vrcholní predstavitelia JAVYS, MAAE, Úradu jadrového dozoru SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalší významní hostia z domácej i medzinárodnej jadrovej komunity.
V rokoch 2025 - 2029 sa Centrum spolupráce zameria na organizovanie odborných seminárov a workshopov, poskytovanie stáží pre zahraničných expertov, prípravu odborných príspevkov do medzinárodných databáz a realizáciu tematických prezentácií. Cieľom je posilňovať výmenu know-how, podporovať vzdelávanie odborníkov a ďalej zvyšovať medzinárodnú kredibilitu Slovenska v oblasti jadrovej energetiky a vyraďovania.
JAVYS je štátna spoločnosť zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj SR.