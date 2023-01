ADSS: Druhý pilier prešiel ťažkým rokom a čaká ho zásadná reforma

Bratislava 3. januára (TASR) - Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri ku koncu minulého roka dosiahol viac ako 11,75 miliardy eur, pričom na budúce dôchodky si takto sporí viac ako 60 % pracujúcej populácie na Slovensku. Informovala o tom v utorok Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



"Finančné trhy v roku 2022 negatívne ovplyvnila rastúca inflácia aj vojenský konflikt na Ukrajine. Pokles preto zaznamenali garantované aj negarantované dôchodkové fondy," uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov. Sporenie na dôchodok sa však vyznačuje dlhodobým horizontom zhodnotenia, dodal.



Počet sporiteľov, ktorí vstúpili do druhého piliera, medziročne mierne rástol. Ku koncu novembra si na dôchodky v piatich správcovských spoločnostiach sporilo viac ako 1,75 milióna ľudí. Rozloženie úspor bolo k Silvestru v pomere 59 a 41 % v prospech negarantovaných dôchodkových fondov, vyčíslila ADSS.



Doplnila, že po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier tento rok zásadnou reformou. Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie, automatický vstup do druhého piliera a poplatky za správu úspor.



Pri odchode do dôchodku platia individuálne garancie, výška príspevkov je zmrazená na dva roky a ruší sa administratívna bariéra na prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Mení sa aj výplatná fáza dôchodkov z druhého piliera, kde je však účinnosť posunutá na budúci január, uviedla asociácia.



Prijaté zmeny podľa nej predstavujú potenciál na ešte výraznejšie ukotvenie druhého piliera v dôchodkovom zabezpečení. Pre sporiteľov v druhom pilieri znamenajú zmeny potenciál na vyššie zhodnotenie ich úspor, dodala.



"Dosahy zmien na rozloženie dôchodkových úspor budú správcovia úspor komunikovať sporiteľom v priebehu februára. Záleží nám na tom, aby to bolo konkrétne a zrozumiteľné," zdôraznil Kotov. Potom bude mať sporiteľ čas na rozhodnutie do konca mája.



Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v tomto roku rozdeľujú v pomere 12,5 % na účet Sociálnej poisťovne (SP) a 5,5 % na súkromný účet sporiteľa v DSS, vyčíslila ADSS.



Pre sporiteľov, ktorí odchádzajú do dôchodku z druhého piliera od začiatku januára, platia individuálne garancie v dlhopisových fondoch. Garančný mechanizmus znamená, že keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, bude mať na účte v dlhopisovom fonde garantovaný minimálne rovnaký objem úspor, aký tam vložil alebo previedol z povinných odvodov, vysvetlila asociácia.



Zároveň sa v druhom pilieri ruší poplatok za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch. Poplatok za správu bude 0,45 % ročne a v ďalších rokoch bude klesať, uzavrela ADSS.