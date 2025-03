ADSS: Majetok v 2. pilieri vlani narástol na viac ako 17 miliárd eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Majetok v druhom pilieri v priebehu vlaňajška narástol z januárového objemu 14 miliárd eur na viac ako 17,17 miliardy eur. Vyplatených bolo pri odchode do dôchodku viac ako 252 miliónov eur. Informovala o tom v utorok Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



"Vlani si pripísali sporitelia na účty zhodnotenie viac ako 2,33 miliardy eur. Na raste úspor má podiel najmä presun majetku sporiteľov do indexových fondov a pozoruhodná výkonnosť finančných trhov. Najvýkonnejšie indexové fondy v správe dôchodkových správcovských spoločností dosiahli viac ako 20-percentné zhodnotenie, výkonnosť garantovaných fondov sa pohybovala v rozpätí jedno až tri percentá," uviedla asociácia.



Vyplatených bolo vlani pri odchode do dôchodku viac ako 252 miliónov eur. Vyplatené dedičstvá z úspor v druhom pilieri dosiahli vyše 23 miliónov eur. Asociácia dodala, že v druhom pilieri pribudlo 126.266 sporiteľov a objem príspevkov sporiteľov vlani presiahol 1,11 miliardy eur. Žiadosť o dôchodok z druhého piliera si vlani podalo 22.181 sporiteľov, pričom to medziročne predstavuje desaťpercentný nárast.



Súčasne so vstupom na pracovný trh vstúpilo do sporiaceho piliera 78.888 sporiteľov. Právo vystúpiť si uplatnilo 2358 poistencov. "Takmer tretinu pridelených sporiteľov tvoria cudzinci, ktorí začali pracovať na Slovensku, ďalšia významná časť sú študenti vo veku 16 až 18 rokov. Na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dobrovoľne vstúpilo 47.378 sporiteľov. Takmer 60.000 sporiteľov zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť, čo zodpovedá približne počtu v predchádzajúcom roku," uzavrela ADSS.