< sekcia Ekonomika
ADSS: Majetok v 2. pilieri presiahol ku koncu augusta 18 miliárd eur
V druhom pilieri si sporí takmer 80 % pracujúcich na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Za osem mesiacov tohto roka presiahol počet sporiteľov v druhom pilieri dva milióny a objem majetku prevýšil ku koncu augusta 18 miliárd eur. Sporitelia si od januára do konca augusta 2025 poslali na účty povinné odvody, a to viac ako 764 miliónov eur a takmer tri milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovia úspor v tomto období zhodnotili majetok sporiteľov o vyše 258 miliónov eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
„V roku 2025 vyplatené dôchodky z druhého piliera za osem mesiacov prevýšili 129 miliónov eur a dedičstvá 18 miliónov eur. Vyplácanie dôchodkov z druhého piliera výrazne rastie. Od roku 2015 do konca augusta 2025 bolo vyplatených celkovo 687 miliónov eur, pričom viac ako polovica sumy v minulom a tomto roku,“ uviedla ADSS.
Po dvoch rokoch presunov je podľa nej v indexových dôchodkových fondoch takmer 80 % majetku sporiteľov. V portfóliu dôchodkových správcovských spoločností predstavujú aktuálne slovenské štátne dlhopisy 733 miliónov eur a slovenské bankové i podnikové dlhopisy 170 miliónov eur. Od januára do konca augusta tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 80.000 sporiteľov, z toho skoro 30.000 na základe automatického vstupu.
V druhom pilieri si sporí takmer 80 % pracujúcich na Slovensku. Predseda ADSS Miroslav Kotov zhodnotil, že tento pilier je riešením ako znížiť tlak na verejné financie, keď sa naplno prejaví demografická kríza, avšak pre svoj rozvoj a profitabilitu potrebuje dlhodobo stabilné prostredie. „Stabilita systému a dôvera sporiteľov sa prejavili aj na začiatku roka 2025. Ani prudké poklesy na akciových trhoch neviedli k panike sporiteľov. A ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Trhy sa za pár mesiacov spamätali a dôchodkové účty sporiteľov sú opäť v pluse,“ dodal Kotov.
„V roku 2025 vyplatené dôchodky z druhého piliera za osem mesiacov prevýšili 129 miliónov eur a dedičstvá 18 miliónov eur. Vyplácanie dôchodkov z druhého piliera výrazne rastie. Od roku 2015 do konca augusta 2025 bolo vyplatených celkovo 687 miliónov eur, pričom viac ako polovica sumy v minulom a tomto roku,“ uviedla ADSS.
Po dvoch rokoch presunov je podľa nej v indexových dôchodkových fondoch takmer 80 % majetku sporiteľov. V portfóliu dôchodkových správcovských spoločností predstavujú aktuálne slovenské štátne dlhopisy 733 miliónov eur a slovenské bankové i podnikové dlhopisy 170 miliónov eur. Od januára do konca augusta tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 80.000 sporiteľov, z toho skoro 30.000 na základe automatického vstupu.
V druhom pilieri si sporí takmer 80 % pracujúcich na Slovensku. Predseda ADSS Miroslav Kotov zhodnotil, že tento pilier je riešením ako znížiť tlak na verejné financie, keď sa naplno prejaví demografická kríza, avšak pre svoj rozvoj a profitabilitu potrebuje dlhodobo stabilné prostredie. „Stabilita systému a dôvera sporiteľov sa prejavili aj na začiatku roka 2025. Ani prudké poklesy na akciových trhoch neviedli k panike sporiteľov. A ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Trhy sa za pár mesiacov spamätali a dôchodkové účty sporiteľov sú opäť v pluse,“ dodal Kotov.