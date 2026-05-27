ADSS: Objem úspor v druhom pilieri presiahol 21 miliárd eur
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Objem úspor v druhom pilieri k 22. máju dosiahol 21,178 miliardy eur. V negarantovaných dôchodkových fondoch sa nachádza 83 percent objemu majetku. Informovala o tom v stredu Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) s tým, že ďalšia miliardová méta bola dosiahnutá približne mesiac po tom, ako úspory v druhom pilieri prekročili 20 miliárd eur. Koncom apríla 2026 bolo v druhom pilieri 2,089 milióna sporiteľov.
„Ako pri všetkých výrazných zmenách objemu majetku, aj tentoraz je dôvodom rastu pohyb na akciových trhoch, ktorý ovplyvnil indexové, prípadne akciové fondy. Z regionálneho hľadiska sa darilo predovšetkým americkým akciám,“ vysvetlil predseda ADSS Miroslav Kotov. Za prvých päť mesiacov tohto roka tak v druhom pilieri pribudli viac ako dve miliardy eur, pričom väčší podiel tvorí zhodnotenie úspor.
Dynamický rast spravovaných aktív podľa ADSS súvisí aj so zavedením predvolenej investičnej stratégie v druhom pilieri a s presunom úspor do indexových fondov, čo umožňuje sporiteľom profitovať z výkonu akciových trhov. Vzhľadom na viac ako 80-percentný podiel majetku v negarantovaných dôchodkových fondoch budú výkyvy na akciových trhoch smerom nahor či nadol výrazne ovplyvňovať výšku majetku v druhom pilieri.
„Robustný druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie, keď sa na Slovensku naplno prejaví demografická kríza, pre svoj rozvoj a profitabilitu však potrebuje dlhodobo stabilné prostredie,“ uviedla ADSS.
V súčasnosti sa 18-percentné povinné odvody na dôchodkové poistenie rozdeľujú tak, že 14 percent ostáva v Sociálnej poisťovni a štyri percentá putujú na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Automatický vstup do druhého piliera platí súčasne so vstupom na trh práce a do dvoch rokov je možnosť rozhodnúť sa o zotrvaní. Vstup do druhého piliera na báze dobrovoľnosti je možný pre osoby do 40 rokov.
