ADSS: Počet sporiteľov v druhom pilieri presiahol 1,7 milióna

Bratislava 9. februára (TASR) - V druhom penzijnom pilieri si sporí už viac ako 1,7 milióna Slovákov. Ich celkový majetok ašpiruje na hranicu 12 miliárd eur. Uviedla to v stredu Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) odvolávajúc sa na dáta k 31. januáru tohto roka. Za uplynulé dva roky ide o nárast počtu sporiteľov v druhom pilieri o viac než 123.000, a to napriek pretrvávajúcej pandémii a ekonomickým a spoločenským obmedzeniam.



"Záujem o druhý pilier je dlhodobo veľmi silný, keďže ľudia chápu hrozbu negatívneho demografického vývoja a potrebu zabezpečiť sa aj kapitalizačnou formou," poznamenal podpredseda asociácie Vladimír Mlynek.



Ak by sa aktuálny počet sporiteľov naprojektoval na populáciu vo veku od 18 do 63 rokov, znamenalo by to, že polovica Slovákov v aktívnom veku si sporí na dôchodok aj v druhom pilieri.



Asociácia dodáva, že väčšina nových sporiteľov si vyberá akciové a indexové fondy, ktorých dlhodobý potenciál zhodnotenia je najvyšší. Rizikové fondy prinášajú už niekoľko rokov zhodnotenie v desiatkach percent.



Ak boli sporitelia v minulosti zákonom presunutí do garantovaných fondov, mali by podľa ADSS zvážiť presun aspoň časti úspor do akciových či indexových fondov, aby neprichádzali o možnosť vyššieho zhodnotenia, a teda aj o vyšší dôchodok.



"Aktuálne za najdôležitejšiu tému druhého piliera považujeme zákonný presun sporiteľov späť do negarantovaných fondov. Veríme, že sa nájde politická vôľa na systémové riešenie tejto zákonom vzniknutej deformácie z minulosti," poznamenal predseda asociácie Miroslav Kotov.



Ďalšie zvýšenie potenciálu výnosov sporiteľov v druhom pilieri sa podľa neho dá dosiahnuť úpravou mechanizmu garancií, ktorý čoraz vážnejšie obmedzuje správcov v investovaní. "Súčasný mechanizmus garancií totiž nepočítal s tým, že Európska centrálna banka môže dlhodobo držať úroky na nulových či dokonca záporných úrovniach," dodala asociácia.