ADSS: Počet sporiteľov v druhom pilieri prekročil dva milióny

Bratislava 13. júna (TASR) - Za prvých päť mesiacov tohto roka vstúpilo do druhého piliera takmer 60.000 sporiteľov, pričom dve tretiny z nich boli pridelené na základe vstupu na trh práce. Počet sporiteľov tak po vyše dvadsiatich rokoch druhého piliera prekročil o 2804 ľudí hranicu dvoch miliónov, informovala v piatok Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



„Druhý pilier sa stal pevnou súčasťou dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike. Dôvera sporiteľov ešte viac zvýrazňuje potrebu stability a robustnosti dôchodkového systému,“ uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov.



Majetok v druhom pilieri v úvode júna po predchádzajúcom poklese opäť atakuje hranicu 17 miliárd eur. Začiatok tohto roka bol z pohľadu úspor v druhom pilieri mimoriadne volatilný, keď v tomto období objem majetku najprv prekonal 17,6 miliardy eur a uprostred apríla dramaticky poklesol pod úroveň 15,5 miliardy eur.



Dôvodom zmien bol najmä rastúci podiel úspor v indexových fondoch v kombinácii s výraznou neistotou na akciových trhoch. Ich vývoj je podľa Kotova možné označiť ako mimoriadne rozkývaný najmä vďaka rétorike a krokom americkej administratívy. „Aj v tomto období opakujeme rady pre sporiteľov a zdôrazňujeme aspekt dlhodobosti dôchodkového sporenia. Akciové trhy nepoznajú jednosmerný rast, no v prípade dlhodobého zhodnocovania nie sú ich výkyvy dôvodom na paniku,“ priblížil Kotov.



Najhoršou stratégiou sporiteľov je podľa predsedu ADSS takzvané preskakovanie medzi indexovým a garantovanými fondmi na základe paniky či obáv. Ani pri aprílových poklesoch sporitelia našťastie nemali tendencie presúvať úspory do bezpečia garantovaných fondov. Pripravili by sa tak o májový prudký nárast akciových indexov. Garantované fondy zaznamenávajú stabilný, no nízky rast.



Presun úspor z garantovaných fondov do indexových pokračuje podľa plánovaných harmonogramov jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností a bude dokončený do konca roka 2025. Preto aj naďalej môžeme očakávať kolísanie hodnoty úspor v druhom pilieri. Objem majetku v druhom pilieri je 17,114 miliardy eur, pričom takmer 76 % je v indexových fondoch.



Od začiatku roka k 6. júnu zaznamenali garantované dôchodkové fondy zhodnotenie od 0,2 % do 1,5 %, indexové fondy pokles od -3,1 % po -5,2 %, ostatné negarantované fondy priniesli zmiešané výsledky od -2,8 % po +4,0 %. V roku 2025 je odvod do druhého piliera 4 % z hrubej mzdy a poplatky za správu 0,4 % z objemu úspor ročne.