ADSS podporuje snahu o presun sporiteľov do negarantovaných fondov

Bratislava 5. mája (TASR) - Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) podporuje snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o presun sporiteľov do negarantovaných fondov. Uviedol to na tlačovej besede predseda predsedníctva ADSS Miroslav Kotov v reakcii na novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, predstavenú rezortom práce.



"Rozhodne podporujeme snahu rezortu práce o presun sporiteľov do negarantovaných fondov, myšlienku predvolenej investičnej stratégie a dlhodobú výplatu dávok. Upozorňujeme však, že pravidlá presunu pre majetok sporiteľov v objeme 3,3 miliardy eur považujeme za nedostatočné. Transparentnou formuláciou pravidiel musíme predísť ohrozeniam vo forme sťažností, súdnych sporov a regulatórnych konaní voči DSS aj štátu," zdôraznil Kotov.



"Očakávame, že výsledkom novelizácie zákona o 2. pilieri bude priestor na zhodnotenie úspor budúcich dôchodcov, stabilita systému a motivujúce podmienky pre všetkých účastníkov," zdôraznil Kotov. Ako kľúčové body na diskusiu s tvorcami zákona podľa neho otvorili správcovia úspor päť tém, a to presun sporiteľov, garancie, predvolenú stratégiu, výplatnú fázu a poplatky.



Podčiarkol, že predpokladom ďalšieho zvýšenia výnosov v 2. pilieri je zároveň úprava garancií. Súčasný mechanizmus garancií čoraz vážnejšie obmedzuje správcov v investovaní, keďže nepočítal s tým, že úroky sa môžu dlhodobo držať na nulových či dokonca záporných úrovniach. Garancie tak, ako sú nastavené, sú podľa ADSS neadresné a dostatočne nechránia sporiteľov vo výplatnej fáze. Preto ADSS navrhuje garancie postavené na troch pilieroch ochrany úspor.



Upozornil, že sporenie v indexových a akciových fondoch má z dlhodobého hľadiska potenciál pre vyššie zhodnotenie úspor. Vzhľadom na skúsenosti sa však podľa neho správcovia prikláňajú k návrhu, aby sa úspory začali presúvať do garantovaných fondov až od 52. roku sporiteľa, teda tak, ako je to v súčasnosti.



Dodal, že zrušenie odplaty za vedenie účtu a odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch predstavuje okamžitý dramatický dosah na hospodárenie spoločností. Sporenie v 2. pilieri už dnes patrí medzi najlacnejšie sporiace schémy. Súbeh poklesu príjmov a zvýšenia administratívnych a prevádzkových nákladov môže mať v krajnom prípade až likvidačné následky.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v pondelok (2. 5.) informoval, že MPSVR dáva do pripomienkového konania novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Tá navrhuje napríklad zníženie niektorých poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), zavedenie predvolenej investičnej stratégie či zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporených peňazí z 2. dôchodkového piliera.



Výraznou zmenou oproti súčasnosti je zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporenej sumy v 2. pilieri. Počas prvých desiatich rokov by mali dôchodcovia od DSS postupne dostať polovicu z nasporenej sumy a potom si môžu za druhú polovicu zakúpiť doživotný dôchodok. Dovtedy bude možné zostávajúce úspory dediť. Výhodou je, že prvých desať rokov sa bude časť úspor ďalej zhodnocovať.



Lepšie zhodnotenie úspor v 2. pilieri si MPSVR sľubuje aj od zníženia poplatkov pre DSS. Mal by byť zrušený poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu a zároveň MPSVR navrhuje aj zrušenie poplatku za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.



Podľa ADSS objem majetku 1.720.571 sporiteľov v 2. pilieri k 29. aprílu 2022 dosiahol výšku 11.648.731.945 eur.